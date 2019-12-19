Лидер группы Zdob și Zdub в образе Наполеона зачитал главную молдавскую колядку

В Молдове к Новому году уже понемногу начинают распевать новогодние колядки. Первыми решили это сделать артисты из группы Zdob și Zdub.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik, Юлия Липовая. Новогодние праздники уже совсем скоро и молдавские артисты готовятся к поздравительным речам. У каждого из них свой подход и свой стиль. Лидер группы Zdob și Zdub Роман Ягупов решил стартовать с популярной в Молдове колядки.

Пусть никого не удивляет подушка на голове артиста. Новогодние молдавские традиции очень близки к карнавалу. Ряженые, маски, "кричалки", запоминающиеся образы - обычное дело на наших праздничных гуляний. Скорее всего, автор шуточного ролика решил, что такая деталь поможет зрителям лучше сосредоточиться, чтобы быстрее выучить текст колядки, которую в Молдове начинают произносить именно 19 декабря, когда отмечается День святителя Николая Чудотворца.

Он считается одним из самых почитаемых святых в православном мире. Есть версия, что именно святой Николай стал прообразом Деда Мороза.

Рядом с Романом Ягуповым была его супруга Каролина - муза и вдохновительница его творчества.

Кстати, в конце 90-х колядка удачно вписалась в альбом Zdob si Zdub с этно-мотивами.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK