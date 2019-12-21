Куда хочет вернуться известный композитор Евгений Дога - ответ из первых уст

Человека постоянно тянет в родные места, туда, где осталось детство, известный композитор Евгений Дога - не исключение, в последнее время желание вернуться на свою малую родину особенно бередит душу маэстро.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Народный артист СССР и Молдовы, кавалер Ордена Республики, прославленный композитор, чьи произведения знают во всем мире, Евгений Дога рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что в последнее время очень скучает по своему родному селу Мокра, расположенному на левом берегу Днестра в Рыбницком районе. Маэстро уточнил, что с родным селом у него связаны самые светлые и добрые воспоминания из детства.

"Я уже 15 лет не вожу машину, но очень хочу отправиться в Мокру. Хочу еще раз пройти по этим улочкам, где в детстве бегал босым. Даже зная, что это - уже не то село, что оно сильно изменилось. Уже нет школы, в которой я учился, разрушена сельская церковь, но меня все равно тянет туда, где прошло мое детство", - рассказал маэстро.

В этом году Евгению Доге исполнилось 82, он известен, как автор сотен произведений в разных музыкальных жанрах. Маэстро писал и классические произведения, и музыку к спектаклям и фильмам, однако его наиболее известным и любимым во всем мире произведением, является вальс из фильма режиссера Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь". Это произведение признано ЮНЕСКО одной из величайших мировых композиций XX века.

Евгений Дога также является автором гимна Кишинева, звуки которого доносятся каждый час с ратуши кишиневской примэрии - "Мой белый город, ты - цветок из камня".

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