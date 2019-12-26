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Лидия Исак

Молдавскую культуру - в мир: Лидия Исак спела Draga Otee по-французски

© Photo : Facebook / Lidia Isac
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20191226/28678573/moldavskuyu-kulturu-v-mir-lidia-isac-spela-draga-otee-po-frantsuzski.html

Знаменитая молдавская песня Dragă Otee получила новую жизнь. Ремейк на французском языке представила молдавская участница Евровидения.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Молдавская исполнительница Лидия Исак выпустила ремейк известной песни "Dragă Otee" на французском языке. Эта версия композиции называется Le ville des amours ("Город любви"). В тексте ремейка говорится о красоте Парижа и Франции.

"Друзья, приятно дарить и получать подарки на праздники. Что я могу Вам подарить, - эту песню! Она не про Рождество, как мы могли ожидать, а перепевка  бессмертного творения", - написала на своей странице Лидия Исак. 

Автор текста Dragă Otee - молдавский поэт Григоре Виеру. Изначально это было стихотворение Acolo pe unde ("Там покуда"). Песню исполняли Юрий Садовник и группа Zdob și Zdub.

В песне автор обращается к невесте, там поется о любви и природе.
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Лидия Исак представляла Молдову на конкурсе Евровидение с песней Falling stars. Еще до старта конкурса она записала французскую версию своей песни.

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Теги:
Григоре Виеру, Лидия Исак


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