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Спектакль Мертвые души театра С улицы Роз

Президент поздравил актеров с профессиональным праздником

© Photo : театр "С улицы Роз", пресс-служба
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20191227/28686304/prezident-pozdravil-akterov-s-professionalnym-prazdnikom.html

Глава государства пожелал служителям Мельпомены больше поклонников и профессиональной реализации на сцене.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил актеров Молдовы с профессиональным праздником.

"Национальный день актера гармонично вписался в культурный пейзаж нашей страны, стал поводом для признания важной роли актерской гильдии в обществе", - написал глава государства в Facebook.

Президент пожелал всем служителям Мельпомены "ясных мыслей и больших достижений в профессиональном и личном плане", больше поклонников и профессиональной реализации на сцене.

Национальный день актера учрежден постановлением правительства Молдовы и отмечается с 1995 года.

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