Президент поздравил актеров с профессиональным праздником

Глава государства пожелал служителям Мельпомены больше поклонников и профессиональной реализации на сцене.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил актеров Молдовы с профессиональным праздником.

"Национальный день актера гармонично вписался в культурный пейзаж нашей страны, стал поводом для признания важной роли актерской гильдии в обществе", - написал глава государства в Facebook.

Президент пожелал всем служителям Мельпомены "ясных мыслей и больших достижений в профессиональном и личном плане", больше поклонников и профессиональной реализации на сцене.

Национальный день актера учрежден постановлением правительства Молдовы и отмечается с 1995 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK