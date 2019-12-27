Президент поздравил актеров с профессиональным праздником

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил актеров Молдовы с профессиональным праздником.
"Национальный день актера гармонично вписался в культурный пейзаж нашей страны, стал поводом для признания важной роли актерской гильдии в обществе", - написал глава государства в Facebook.
Президент пожелал всем служителям Мельпомены "ясных мыслей и больших достижений в профессиональном и личном плане", больше поклонников и профессиональной реализации на сцене.
Национальный день актера учрежден постановлением правительства Молдовы и отмечается с 1995 года.
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