Новый видеоклип Ирины Тарасюк и Сергея Ковальского "взорвал" Сеть

Эмоциональный семейный клип снимался около полугода - с лета и после рождения третьего ребенка пары - очаровательной Ангелины.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik, Анна Руссу. Популярная группа Lume представила клип на одну из своих самых трогательных песен - "Лучшие сын и дочь". Он был приурочен к завершению 2019 года, объявленного "Годом семьи".



"Семья - это то, благодаря чему мы растём и развиваемся! Она дарит волшебные эмоции и только ради семьи человек способен на все! Цените своё самое дорогое и святое! Ведь все идёт из семьи! От правильного воспитания ваших детей зависит их будущее и будущее страны", - отметила Ирина на своей странице в Facebook.

Чуть более месяца назад, 21 ноября, Ирина Тарасюк и Сергей Ковальский стали родителями в третий раз - теперь они воспитывают месячную Ангелину, старшую дочь Елизавету и сына Сергея.

Недавно группа Lume приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 660-летию государственности Молдовы и завершению "Года семьи" в республике. Ирина и Сергей вышли на сцену вместе со своими детьми.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK