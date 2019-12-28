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Сергей Ковальский и Ирина Тарасюк

Новый видеоклип Ирины Тарасюк и Сергея Ковальского "взорвал" Сеть

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/2509/54/25095402.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20191228/28683176/semya-kovalskikh-vypustila-trogatelnyy-klip-v-zavershenii-Goda-semi.html

Эмоциональный семейный клип снимался около полугода - с лета и после рождения третьего ребенка пары - очаровательной Ангелины.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik, Анна Руссу. Популярная группа Lume представила клип на одну из своих самых трогательных песен - "Лучшие сын и дочь". Он был приурочен к завершению 2019 года, объявленного "Годом семьи".

Чуть более месяца назад, 21 ноября, Ирина Тарасюк и Сергей Ковальский стали родителями в третий раз - теперь они воспитывают месячную Ангелину, старшую дочь Елизавету и сына Сергея.

"Семья - это то, благодаря чему мы растём и развиваемся! Она дарит волшебные эмоции и только ради семьи человек способен на все! Цените своё самое дорогое и святое! Ведь все идёт из семьи! От правильного воспитания ваших детей зависит их будущее и будущее страны", - отметила Ирина на своей странице в Facebook.

Недавно группа Lume приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 660-летию государственности Молдовы и завершению "Года семьи" в республике. Ирина и Сергей  вышли на сцену вместе со своими детьми.

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