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Ирина Логин стала почетной гражданкой Оргеева

© CC0 / Pixabay / stux
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20191229/28709438/Irina-Login-stala-pochetnoy-grazhdankoy-Orgeeva.html

Известная румынская исполнительница народной музыки обратилась к муниципалитету Оргеева со словами благодарности за высокую честь.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Известная румынская исполнительница народных песен Ирина Логин удостоена звания почетного гражданина муниципия Оргеев.

В тот же день Митрополит Молдавский и Всея Молдовы Владимир наградил Ирину Логин церковным орденом "Святая Параскева".

На своей странице в Facebook певица написала, что очень взволнована и гордится двумя этими наградами.

В 2014 году Ирина Логин была награждена орденом "Ordinul de Onoare", который ей вручил президент Николае Тимофти.

Популярная румынская певица имеет молдавские корни, ее отец был уроженцем села Зайкань, некогда входившего в Оргеевский уезд.

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Теги:
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