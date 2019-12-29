Ирина Логин стала почетной гражданкой Оргеева

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Известная румынская исполнительница народных песен Ирина Логин удостоена звания почетного гражданина муниципия Оргеев.
В тот же день Митрополит Молдавский и Всея Молдовы Владимир наградил Ирину Логин церковным орденом "Святая Параскева".
На своей странице в Facebook певица написала, что очень взволнована и гордится двумя этими наградами.
В 2014 году Ирина Логин была награждена орденом "Ordinul de Onoare", который ей вручил президент Николае Тимофти.
Популярная румынская певица имеет молдавские корни, ее отец был уроженцем села Зайкань, некогда входившего в Оргеевский уезд.
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