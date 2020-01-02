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Ансамбль народного танца Миорица

Ряд хореографов Молдовы награждены почетным Званием "Maestru în Artă"

© Sputnik / Борис Кауфман
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200102/28740302/ryad-khoreografov-moldovy-nagrazhdeny-pochetnym-zvaniem-maestru-n-art.html

Указом президента Молдовы почетное звание получили руководители ансамблей народного и современного танца.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В последние дни 2019 года почетного титула "Maestru în Artă" был удостоен ряд хореографов и деятелей искусства страны. Указ о награждении их подписал президент Молдовы Игорь Додон.

Молдовеняска (народный танец) Всесоюзный парад физкультурников, Красная площадь
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Почетное звание, присвоенное за заслуги в области развития и популяризации хореографического искусства, получили Владимир Картавченко,  руководитель ансамбля современного танца"Ritmurile Secolului", Михай Кириак, руководитель ансамбля народного танца "Busuiocul", Валентина Кочя, руководитель ансамбля народного танца ""Miorița", Николае Константин, руководитель ансамбля народного танца "Vatra Horelor" из села Слобозия Маре Кагульского района, Анатолие Попович, руководитель танцевального коллектива"Elegance".

Указ о награждении был опубликован в Monitorul Oficial.

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Теги:
народные танцы


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