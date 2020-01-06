Продолжаем удивлять: зимние и новогодние традиции и обычаи молдаван

Жители Молдовы уже встретили Новый год, а вот-вот во всех домах страны отметят и Рождество Христово.

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Мы уже рассказывали читателям о некоторых новогодних традициях в нашей стране.

О них корреспондент Sputnik Молдова беседовал с Сильвией Шарануца, этнографом и музеографом, заслуженным деятелем Республики Молдова.

В нашей стране долгое время проживает множество народностей как православных, так и представителей других религий. Все традиции и обычаи, соблюдаемые в Молдове, отражают в себе черты этого разнообразия.

Мы предлагаем читателям вторую часть беседы с этнологом Сильвией Шарануца. Она рассказала о происхождении некоторых обычаев, о том, как их соблюдают и чтят сейчас в Молдове.

Молдова аграрная страна, отсюда и обычаи

Она отметила, что многие ритуалы основаны на аграрной идее. Самый показательный обычай это "Плугушор", название его происходит от слова "плуг".

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Цель этого ритуала символическое опахивание земли для хорошего урожая.

Чаще в этом ритуале участвовала молодежь и дети, они собирались в небольшие группы и отправлялись по селу.

В прошлом, они обязательно имели бутафорский плуг. Это превращалось в некую форму колядования. Они брали с собой бубенцы, барабаны и громко кричали поздравления в стихотворной форме, прикрикивая "Хэй, хэй!" От этих возгласов и песен звенело все село. Отправлялись ребята в дома, где проживали девушки. Их пускали в дом и угощали, уходили они обязательно с подарком.

Без животных никак

Очень многие традиции в Новый Год и Рождество не обходились без животных. В праздники люди наряжались в костюмы, например, "кэлуцул" (лошдка) и "капра" (коза). Жители Молдовы устраивали массовые гулянья и спектакли. Все танцевали, а во главе были актеры, изображающие козу и лошадку. Все пели песни и перечисляли пожелания на следующий год.

Еще в Молдове надевали маски разных персонажей — музыкант, цыган, врач.

И, конечно же, дикие животные — медведь, олень и другие. Раньше, когда в нашей стране было много лесов и дичи, процветала охота. Многие ритуалы связанны с этим промыслом. Однако в большинстве своем эти старинные обычаи ушли в прошлое.

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Сейчас о многих традициях Молдовы рассказывают экспонаты в Национальном музее этнографии и естественной истории Молдовы.

Например, там есть костюмы "капра" и "кэлуцул".

Есть три уникальных экспоната, они привезены из села Сэрэтень еще в советское время, в 60-е годы. Их предоставила музею семья известного ученого Василе Анестиаде. Это костюм "кэлуцул", плетка и медный колокольчик.

Там же хранятся и принадлежности охотников — лук, сумки для стрел или пороха, ружья и многое другое. Эти экспонаты датируются XVII веком.

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