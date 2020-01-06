Представителя от Молдовы на Евровидении выберут по новым правилам

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Правила национального отбора на песенный конкурс евровидение от Молдовы поменялись.
Новый способ определения лучшего артиста ввела компания "Teleradio-Moldova".
Согласно документу, представленному организаторами, было исключено голосование зрителей.
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Теперь процедура выбора представителя Молдовы на конкурсе состоит из двух этапов: проверка досье и прослушивание в прямом эфире с дальнейшей оценкой жюри. без голосов зрителей.
"Сразу после прослушивания последней песни будут заполняться бюллетени для голосования, после чего секретарь жюри без права голоса соберет все бюллетени, заполненные, персонифицированные и подписанные членами жюри", - говорится в документе.
Далее секретарь жюри подсчитает все очки, набранные после голосования. Затем секретарь заполнит итоговый бюллетень, который будет содержать все баллы, присужденные участникам. Этот бюллетень будет зачитан судьям.
В случае равенства баллов, предпочтение отдается участнику, песня которого набрала наибольшее количество максимальных баллов. Если и после этой процедуры равенство будет сохранено, окончательный порядок будет решен в зависимости от голосования самого молодого члена жюри.
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