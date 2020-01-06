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Главный приз международного песенного конкурса Евровидение

Представителя от Молдовы на Евровидении выберут по новым правилам

© Photo : Eurovision / Thomas Hanses
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200106/28783439/eurovision-moldova-predstavitel.html

Решать. кто поедет от Молдовы на международный песенный конкурс , теперь будут только члены жюри. Зрителей лишили права голоса на национальном отборе.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Правила национального отбора на песенный конкурс евровидение от Молдовы поменялись.

Новый логотип Евровидение 2020
NPO / eurovision.tv
Евровидение 2020: началась регистрация на национальный этап конкурса

Новый способ определения лучшего артиста ввела компания "Teleradio-Moldova".

Согласно документу, представленному организаторами, было исключено голосование зрителей.

Церемония презентации логотипа Евровидения-2020 - видео >>>

Теперь процедура выбора представителя Молдовы на конкурсе состоит из двух этапов: проверка досье и прослушивание в прямом эфире с дальнейшей оценкой жюри. без голосов зрителей.

"Сразу после прослушивания последней песни будут заполняться бюллетени для голосования, после чего секретарь жюри без права голоса соберет все бюллетени, заполненные, персонифицированные и подписанные членами жюри", - говорится в документе. 

Далее секретарь жюри подсчитает все очки, набранные после голосования. Затем секретарь заполнит итоговый бюллетень, который будет содержать все баллы, присужденные участникам. Этот бюллетень будет зачитан судьям.

В случае равенства баллов, предпочтение отдается участнику, песня которого набрала наибольшее количество максимальных баллов. Если и после этой процедуры равенство будет сохранено, окончательный порядок будет решен в зависимости от голосования самого молодого члена жюри. 

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Теги:
Евровидение, Молдова


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