Блестящая победа Штефана - что произошло 545 лет назад при Васлуе

Штефан чел Маре - легендарная и великая личность в истории страны, а его яркие победы в битвах за свободу молдавской земли укрепили государственность, дали людям, живущим в этом благодатном крае, право на развитие и счастье.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Про таких, как Штефан чел Маре говорят: государствообразующая личность, человек-легенда, причисленный к лику святых за заслуги перед молдавской землей и народом, живущим здесь.

Сегодня ни один из значимых государственных праздников не обходится без возложения цветов к монументу великому господарю, он почитаем в народе и среди официальных лиц, в православной церкви. Без него история страны немыслима, памятник господарю работы скульптора Александру Плэмэдялэ стал настоящим символом молдавской столицы.

Дела и победы Штефана золотыми буквами вписаны в историю республики. Одна из блестящих побед случилась ровно 545 лет назад, 10 января, при Васлуе.

Та битва — один из самых крупных военных успехов молдавского господаря Штефана III Великого, который стал частью эпопеи борьбы молдавского народа за независимость против турецких нашествий на юго-восточную Европу в XV — XVI веках.

Решающее сражение той кампании произошла 10 января 1475 года в районе города Васлуй на территории средневекового Молдавского княжества. Сейчас это место — в пределах Румынии.

Стодвадцатитысячной османской армии под предводительством Хадым Сулеймана-паши дали бой в месте под названием Podul Înalt (Высокий мост), что в 60 километрах южнее города Яссы, у слияния рек Ракова и Бырлад.

Вместе с турками Молдову пришли разорять 17 тысяч валахов господаря этого княжества Лайотэ Басараба, а также 20 тысяч болгарских рекрутов. Им противостояло 40 тысяч молдаван, пять тысяч секеев (миноритарное население Трансильвании, родственное венграм), 1800 мадьяр (которых направил на помощь Молдове венгерский король Матей Корвин) и две тысячи поляков. Всеми лично командовал Штефан Великий.

Несмотря на численное превосходство войск противника и плохое вооружение большей части молдаван, хорошее знание местности способствовало тому, что в ходе битвы защитники своей страны наголову разбили интервентов. Враг потерял в битве от 40 до 50 тысяч человек убитыми, а войско Молдовы — около 4,5 тысячи.

Финальному наступлению предшествовал необычный трюк в исполнении молдавских военных трубачей. Проникнув глубоко в тыл османской армии, трубачи подали сигнал к решающей атаке.

Турецкие солдаты были буквально сбиты с толку, решив, что они окружены. Началась паника, чем моментально воспользовался Штефан. Противник был разгромлен.

Историки считают, что победа при Васлуе значительно повысила роль Молдовы в борьбе против Османской агрессии. Свершившееся также не оставило ни Венгрии, ни Польше ни малейшего повода покорить Молдову — прежде господарей в Сучаве обвиняли в том, что они, якобы, не в состоянии сдержать османское нашествие на Европу.

Престиж победы у Высокого моста был настолько высок, что сам папа римский Сикст IV поздравил Штефана с победой, хотя отношения между православными и католиками в этот период были далеко не безоблачными.

С тех пор минуло 545 лет, сегодня на центральной площади Кишинева "смотрит" Штефан на Молдову своим мудрым взглядом, как будто взирая в будущее государства, для которого он так много сделал. Дошли до нас и его великие слова: "эта земля принадлежит не нам, а потомкам наших потомков". Главное, чтобы эти праправнуки, особенно современные политики, помнили, что завещал своему народу великий господарь, как повелел распоряжаться самым святым, что есть у молдавского народа - его землей и свободой.

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