Владимир Пресняков-старший: один за другим уходят мои молдавские друзья

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Их называли молдавскими "Beatles", их прославленный хит "О чем плачут гитары" слышался из каждого открытого окна и во Владивостоке, и в Свердловске, и в Ташкенте, и в Калининграде, и, естественно в Молдове.

Достаточно было услышать название группы "Норок" по радио, и миллионы советских людей тянулись к регулятору громкости, чтобы хиты звучали на весь дом.

В марте 1966 года в Кишиневской государственной филармонии состоялся дебютный концерт ансамбля. В то время его состав был такой: Михай Долган, Евгений Воробьев, Виктор Легаци, Валентина Репечи, Василе Вердеш, Виктор Руснак, Штефан Петраке и Ольга Сорокина.

Время неумолимо и забирает одного за другим лучших молдавских музыкантов. Не стало и Штефана Петраке – прославленного музыканта, вокалиста, истинно творческого человека.

Сегодня на душе у многих любителей молдавской музыки, у многих из тех, кто помнит успех группы "Норок", на душе "кружат вороны". Именно эту песню в эпизоде картины Николая Нибу "Кодовое название "Южный гром" исполнял прославленный артист Штефан Петраке.

Корреспондент Sputnik Молдова связался с одним из тех, кто работал с ним и знал его близко. Этим человеком, как бы это не удивляло многих, оказался Владимир Пресняков-старший. В эксклюзивном комментарии он рассказал о временах сотрудничества в группе "Норок", где он и познакомился со Штефаном Петраке.

"Мне довелось с ним работать. Когда-то он приехал с оркестром "Букурия" в город Свердловск, где я жил тогда. Именно тогда я впервые его услышал. Он был молодой, я тоже тогда был очень молод. Еще тогда он поразил меня своим талантом", - рассказал собеседник.

И лишь потом жизнь свела двух знакомых и талантливых музыкантов в коллективе "Норок", слава которого тогда начинала греметь по всему Советскому Союзу.

"Штефан был очень талантливым человеком, щедро одаренным. Он сам сочинял замечательные песни. Я помню, как меня потрясла музыка, которую он написал на стихи Константина Симонова "Жди меня". Это была первая песня из тех, что я услышал в авторстве Штефана", - вспоминает Пресняков-старший.

Коллеги-музыканты и хорошие друзья – Штефан и Владимир - во многом сходились в отношении к жизни и к творчеству. Однажды они даже все лето проработали в Сочи, выступая в ресторане "Кавказский аул". Потом жизнь развела двух друзей, а о судьбе Штефана Владимир узнавал лишь по телефону.

"Я знал, что он сильно болел, занимался строительным бизнесом. Меня очень удивило, что он занялся бизнесом, он был на редкость богемным человеком, как бы оторванным от земных дел. Я узнал о смерти Штефана сегодня утром. Мой друг Павел Дуганов разместил на своей странице в соцсети Facebook четверостишие, посвященное Штефану", - заявил Пресняков-старший.

Последняя беседа двух старых знакомых, друзей-музыкантов, состоялась два месяца назад. Сам Пресняков охарактеризовал разговор, как очень хороший и теплый, но отметил при этом, что его огорчил тембр голоса Штефана, чувствовалось, что человек сильно болен.

"Я очень переживаю. Видимо, он сильно болел. Один за одним уходят мои молдавские друзья. Это и Валентин Гога, и Михай Долган, и Валентин Дынга, и Анатолий Казаку. Все они – настоящие таланты, музыканты с большой буквы. Работа с ними мне дала очень много", - рассказал с грустью в голосе Пресняков-старший.

По словам саксофониста, видимо, длительный жизненный путь, многие годы, оставшиеся за плечами, делают так, что смерть вырывает из круга самых близких друзей, тех, с кем связана молодость, самых талантливых. И все же, несмотря на трагедию, постигшую культурный мир Молдовы в понедельник, 13 января, Пресняков говорит, что именно молдавская музыка способна излечить душевные раны, вернуть человека из состояния отчаяния и меланхолии.

"Если я нахожусь в подавленном настроении, я ставлю молдавскую музыку, и плохое настроение сразу же куда-то улетучивается, сразу становится солнечно на душе", - подытожил собеседник.

Сегодня все молдавские гитары действительно плачут, на их струнах – минорные ноты, как воспоминание, как дань признания человеку, который так любил свою страну и музыку, связанную с ней, мотивы своей родины. Однако в памяти молдавского народа и тысяч любителей музыки Штефан Петраке навсегда останется тем светлым человеком, для которого искусство было превыше житейских проблем, а возвышенные чувства преобладали в его душе над серой рутиной.

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