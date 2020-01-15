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Памятник Михай Еминеску

Бессмертие Эминеску и бесстрастие "Лучафэрула"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200115/28853835/Bessmertie-Eminesku-i-besstrastie-Luchaferula.html

В среду в Молдове отмечают Национальный день культуры, приуроченный к 170-летию со дня рождения Михая Эминеску.

"Последний романтик Европы", " Утренняя звезда" молдавской поэзии", "бесподобный поэт", такими эпитетами наградили мастера слова его поклонники и его недруги. Жизнь гения литературы, гражданского активиста, журналиста была короткой, но яркой. 

"Гений не знает смерти, и имя его остается в веках.Но зато он не способен принести счастье, ни обрести его сам. Он бессмертен, но вместе с тем лишен ощущения счастья", - подписал однажды на полях одного из вариантов своего "Лучафэра".

Эминеску пришлось жить в эпоху больших перемен. В эти годы бурлила политическая жизнь: Бухарест стал столицей нового государства — Румыния, Европа была охвачена революционными настроениями. Все эти события не могли не отразиться на мировоззрении поэта. Он бросил вызов времени своим романтизмом.

Подробности - в спецпроекте Sputnik Молдова (жмите на картинку ниже).



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