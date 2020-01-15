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Памятник Михай Еминеску

Президент и спикер возложили цветы к памятнику Михаю Эминеску

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200115/28859962/prezident-i-spiker-vozlozhili-tsvety-k-pamyatniku-mikhayu-eminesku.html

Сегодня, 15 января, исполнилось 170 лет со дня рождения великого поэта, классика румынской и мировой литературы.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Утром в среду, 15 января, президент Молдовы Игорь Додон вместе со спикером парламента Зинаидой Гречаной возложили цветы к бюсту Михаю Эминеску на Аллее классиков в Кишиневе.

"Михай Эминеску, без сомнения, гений, влиятельная личность, которая благодаря своему творчеству заняла видное место во всемирной литературе, - написал в Facebook Игорь Додон. - Талант и чувственность, любовь и патриотизм в произведениях великого поэта сохранили актуальность по сей день и в большой степени представляют нас сегодняшних. Его творчество крайне ценно для нас и должно быть передано следующим поколениям".

В среду в Молдове отмечают Национальный день культуры, приуроченный к 170-летию со дня рождения Михая Эминеску.

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Теги:
Михай Эминеску


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