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Битлз на презентации своей дебютной песни Люби меня делать (Love Me Do)

The Beatles в Кишиневе: о чем говорит необычная афиша концерта

© AFP 2019 / C.PRESS
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200116/28873944/beatles-chisinau-afisha.html

Битлы в Кишиневе: раньше в молдавской столице, в день рождения Джона Леннона, проходил ежегодный музыкальный фестиваль Ave Beatles.

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Всемирный день британской группы The Beatles, — "тех, с кого все началось", — отмечают в четверг, 16 января. 

Везет Британии, там есть памятные места ливерпульской четверки. А вот жители Санкт-Петербурга могут отправиться на прогулку по городским местам, посвященным The Beatles. Есть там, например, "улица Джона Леннона" — соответствующую табличку на стену дома повесил один из фанатов "жуков". Есть там и паб "Ливерпуль", гордость заведения — барабанная палочка Ринго Старра. Проводят в разных странах и фестивали в честь The Beatles.

Хит Леннона Imagine голосами звезд Молдовы >>>

А что же в Кишиневе? Кроме поклонников, получается, ничего? Раньше в октябре (в день рождения Джона Леннона) организовывался музыкальный фестиваль Ave Beatles. Был когда-то на Ботанике и ресторан Beatles. И, получается, все, больше нет памятных мест?!

То ли от скуки, то ли из-за самоиронии, кишиневцы находят все-таки возможность прикоснуться к славе легенды рок-н-ролла. Например, в интернете гуляет афиша, анонсирующая концерт The Beatles в Кишиневе в 2010 году. И фото участников квартета прилагается. Отличная шутка!

Шуточная афиша концерта The Beatles в Кишиневе

А чтобы действительно окунуться в атмосферу The Beatles, наденьте наушники и послушайте несколько композиций ансамбля. Хорошего прослушивания!



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