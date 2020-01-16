Деятели культуры Молдовы стали лауреатами престижной премии - подробности

Ежегодная церемония награждения "Galа Premiilor anuale" прошла в столичном Органном зале. Премии присуждались в различных категориях.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Достижения выдающихся представителей молдавской культуры отмечены в рамках ежегодной престижной премии "Galа Premiilor anuale". Как и ранее, в этом году премии присуждались в различных категориях.

Таким образом, премия имени актера Валериу Купчи в области театрального искусства досталась главному режиссеру Национального театра имени Эжена Ионеско, народному артисту Петру Вуткэрэу за постановку спектакля "Caldura în noiembrie".

Премия имени публициста Константина Стере в области литературы была присуждена поэту и прозаику Геннадию Постолаке за роман "Pastorala", а также Тео Кирияку за сборник "Fricțiunea dintre totul și nimic. Teofanii în format A4".

Главный дирижер Национального симфонического оркестра компании "Телерадио-Молдова", народный артист Георге Мустя, удостоился награды за продвижение музыкальных произведений национального и всемирного наследия.

Премию имени живописца Михая Греку получил художник Александру Маковей за персональную выставку "Stigmatul caligrafic Opus 032754 Re-minor" и выпуск одноименного альбома.

Писателя и публициста Михая Поятэ наградили премией имени легендарного режиссера Эмиля Лотяну за серию эссе о кинематографистах и экранном искусстве Республики Молдова.

Руководитель ансамбля народного танца "Мэрцишор" Анатол Магдыл стал лауреатом премии имени Владимира Курбета за вклад в сохранение национального хореографического фольклора.

Были отмечены и заслуги генерального директора Национальной детской библиотеки имени Иона Крянгэ Евгении Бежан. Она получила премию за координацию и реализацию проекта "Punguța cu două cărți" и обеспечение доступа детских библиотек Республики Молдова к современным технологиям и обучению.

Этнофольклорным ансамблям "Штефан Водэ" и "Романица” Центра передового опыта Раисы Пакало были присуждены премии за сохранение и распространение нематериального культурного наследия.

Премию имени музеографа Георге Чинчлей в области продвижения имиджа культуры в СМИ получила кино- и театральный критик Лариса Туря за разработку исследований в области истории сценического искусства.

Обладателями премии в области музыкального искусства стали народный артист Михаил Мунтяну и наист Ион Негурэ за значительный вклад в образование поколений в духе национальных культурных ценностей.

Присутствовавший на церемонии награждения министр просвещения, культуры и исследований Корнелиу Попович призвал тех, кто работает в области культуры, хранить истинные национальные ценности.

"Культура определяет нас как народ, а культурные деятели являются настоящими послами Республики Молдова за пределами страны", - заявил министр.

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