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Gala Premiilor Culturii 2020

Деятели культуры Молдовы стали лауреатами престижной премии - подробности

© Photo : Ministerul Educației, Culturii și CercetăriiGuvernul Republicii Moldova Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200116/28879001/deyateli-kultury-moldovy-stali-laureatami-prestizhnoy-premii--podrobnosti.html

Ежегодная церемония награждения "Galа Premiilor anuale" прошла в столичном Органном зале. Премии присуждались в различных категориях.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Достижения выдающихся представителей молдавской культуры отмечены в рамках ежегодной престижной премии "Galа Premiilor anuale". Как и ранее, в этом году премии присуждались в различных категориях.

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Таким образом, премия имени актера Валериу Купчи в области театрального искусства досталась главному режиссеру Национального театра имени Эжена Ионеско, народному артисту Петру Вуткэрэу за постановку спектакля "Caldura în noiembrie".

Премия имени публициста Константина Стере в области литературы была присуждена поэту и прозаику Геннадию Постолаке за роман "Pastorala", а также Тео Кирияку за сборник "Fricțiunea dintre totul și nimic. Teofanii în format A4".

Главный дирижер Национального симфонического оркестра компании "Телерадио-Молдова", народный артист Георге Мустя, удостоился награды за продвижение музыкальных произведений национального и всемирного наследия.

Gala Premiilor Culturii 2020
© Photo : Ministerul Educației, Culturii și CercetăriiGuvernul Republicii Moldova Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Gala Premiilor Culturii 2020

Премию имени живописца Михая Греку получил художник Александру Маковей за персональную выставку "Stigmatul caligrafic Opus 032754 Re-minor" и выпуск одноименного альбома.

Писателя и публициста Михая Поятэ наградили премией имени легендарного режиссера Эмиля Лотяну за серию эссе о кинематографистах и экранном искусстве Республики Молдова.

Руководитель ансамбля народного танца "Мэрцишор" Анатол Магдыл стал лауреатом премии имени Владимира Курбета за вклад в сохранение национального хореографического фольклора.

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Были отмечены и заслуги генерального директора Национальной детской библиотеки имени Иона Крянгэ Евгении Бежан. Она получила премию за координацию и реализацию проекта "Punguța cu două cărți" и обеспечение доступа детских библиотек Республики Молдова к современным технологиям и обучению.

Этнофольклорным ансамблям "Штефан Водэ" и "Романица” Центра передового опыта Раисы Пакало были присуждены премии за сохранение и распространение нематериального культурного наследия.

Премию имени музеографа Георге Чинчлей в области продвижения имиджа культуры в СМИ получила кино- и театральный критик Лариса Туря за разработку исследований в области истории сценического искусства.

Обладателями премии в области музыкального искусства стали народный артист Михаил Мунтяну и наист Ион Негурэ за значительный вклад в образование поколений в духе национальных культурных ценностей.

Gala Premiilor Culturii 2020
© Photo : Ministerul Educației, Culturii și CercetăriiGuvernul Republicii Moldova Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Gala Premiilor Culturii 2020

Присутствовавший на церемонии награждения министр просвещения, культуры и исследований Корнелиу Попович призвал тех, кто работает в области культуры, хранить истинные национальные ценности.

"Культура определяет нас как народ, а культурные деятели являются настоящими послами Республики Молдова за пределами страны", - заявил министр.
Gala Premiilor Culturii 2020
© Photo : Ministerul Educației, Culturii și CercetăriiGuvernul Republicii Moldova Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Gala Premiilor Culturii 2020

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