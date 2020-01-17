Театр "С улицы Роз" обретет крышу над головой уже в этом году

После многолетнего ожидания и борьбы кишиневский творческий коллектив наконец живет надеждой на скорое новоселье.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина точно получит новое здание, и уже в этом году. Об этом сообщил на своей странице в Facebook один из актеров, Александр Петров.

"Все театральные коллективы из разных стран мира, которые приезжали к нам, и в гостях у которых были мы , должны знать: здание у нас точно будет! 20 лет наш вопрос никак не решался. Мы были без собственного дома, без крыши над головой. Но, благодаря президенту, парламенту и правительству Молдовы, а также примэрии Кишинева наш вопрос сдвинулся с мертвой точки!", - заявил Петров.

Ранее, в конце 2019 года, президент Молдовы сумел найти миллион леев для решения вопроса с новым зданием театра, деньги тогда же перечислили на счет учреждения.

С момента основания театра "С улицы Роз" его коллектив был вынужден временно размещаться и играть спектакли в зданиях разных учебных заведений. И это - на протяжение более 40 лет.

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На данный момент, артисты работают в здании Кишиневского театрального лицея. Размеры имеющегося там помещения очень малы и никак не могут вместить всех желающих увидеть спектакли, ведь популярность театра очень велика.

Более того, ежегодно коллектив проводит Международный театральный фестиваль Молдфест.Рампа.Ру, на который съезжаются театральные коллективы из множества стран мира.

Основные попытки получить свое здание театр предпринимал с 2002 года, но все они не увенчались успехом в связи с отсутствием финансирования.

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