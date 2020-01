Евровидение-2020: кто подал заявки на участие в национальном отборе

КИШИНЕВ, 21 янв - Sputnik. В Молдове завершился прием заявок на участие в национальном отборе на Евровидение 2020, которое пройдет в Роттердаме, Нидерланды.

На живое прослушивание допущены 35 конкурсантов, всего было подано 36 заявок. На данном этапе не важна сценическая программа и одежда, жюри оценивают композицию, исполнение и вокальные данные.

Живые прослушивания песен, включенных в национальный отбор конкурса, будут проводиться в открытом формате с телевизионной трансляцией.

Согласно регламенту, после этого этапа оргкомитет примет решение о том, будет ли организован еще один этап отбора. В подобном случае, согласно новым правилам, решение - за жюри, без зрителей.

Список участников:

1. Che-MD feat Irina Revenco - Adio

2. Maria Ciolac - Our home

3. Viorela Moraru - Remedy

4. Dima Jelezoglo - Do it slow

5. LANJERON - Hi Five

6. Nicolae Untilă - Call me please

7. Vovian - 10 minuni în Moldova

8. Maxim Zavidia - Take control

9. Valentin Uzun şi Irina Kovalsky - Moldoviţa

10. Diana Popa - Believe me

11. Danny Cruise - My love

12. Olea Roşu - Alive

13. Catarina Sandu - Die for you

14. Ray Bark - I'm shy

15. Tudor Bumbac - Te-am vazut în vis pe tine

16. Georgeta Burlacu - Răspunde!

17. Sasha Bognibov - Big brother

18. Katerina S - We are done

19. Sasha Letty - Summer of love

20. Live Beat - Love me now

21. Valeria Paşa - It's time

22. Liusia Znamensky - Love no more

23. Julia Ilienko ft. Mishel Dar - Tears

24. Natalia Gordienko - Prison

25. Petronela Donciu si Portărescu Andreea - We will be legend

26. Carolina Rakoziţa - Carolina Ra-dancing in the sunrise

27. Angel Kiss - My Own Queen

28. Angel Kiss - You are my dance

29. Lavinia Rusu - Touch

30. Irina Kit - Chain Reaction

31. Alexandru Cibotaru - Cine te-a facut să plîngi

32. Midone Denis - Like a champion

33. Pasha Parfeni - My wine

34. Lave - Wildfire

35. Diana Brescan - Let's go together

36. Dianna Rotaru - Dale dale

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK