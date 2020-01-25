Таких картин в Молдове давно не видели – фото уникальной выставки

Такие работы выставляются на обозрение публики не чаще, чем раз в три года, поэтому граждане страны стремятся на них посмотреть.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Коллекция японской гравюры выставлена в Национальном художественном музее Молдовы. Экспозиция называется "Мастера укиё-э: начиная с периода Эдо и до периода Мэйдзи". Некоторые работы широкая публика не видела порядка 20-ти лет.

Что такое укиё-э

Как рассказал директор Национального художественного музея Молдовы Тудор Збырня, японская ксилография сегодня очень востребована публикой.

© Sputnik / Японская гравюра

Она возникла в XVII-м веке в городской культуре Токио и со временем стала популярной в Европе. Так, мастера японской гравюры вдохновляли известных импрессионистов - Дега, Моне, Ван Гога.

Укиё-э переводится с японского языка как картины плывущего мира. Этот термин еще понимали как мир мимолетных наслаждений. На работах мастеров страны Восходящего Солнца изображена жизнь японского общества - гейши, аристократы, самураи, а также мифическое существа и пейзажи.

В чем особенность коллекции художественного музея Молдовы

Национальный художественный музей Молдовы выставляет коллекцию японской гравюры не чаще, чем один раз в три года. Это обусловлено спецификой такого рода произведений: их нельзя долго оставлять на солнечном свете, подвергая воздействию ультрафиолета. На время экспозиции окна в залах зашторены, там используется только искусственное освещение.

"Даже если мы обеспечиваем соответствующий свет, норма для выставки таких произведений составляет два, максимум три месяца. Поэтому наша выставка продлится два месяца", - пояснил Збырня.

За это время посетители выставки смогут ознакомиться с работами самых именитых мастеров японской ксилографии - Цукиока Ёшитоши, Утагава Куниёси, Тоёхара Тиканобу.

Свою коллекцию японской гравюры Национальный художественный музей создавал еще в 70-е годы прошлого века. Работы выкупались у московских антикваров.

Гордостью коллекции считаются несколько триптихов, на которых изображена жизнь высшего общества в одном из замков. Всего же в собственности музея насчитывается 360 японских гравюр.

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