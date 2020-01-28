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Московский Кремль, Москва-река, Большой Москворецкий мост

Молдавские таланты - в числе приглашенных на всероссийский молодежный фестиваль

© Sputnik / Alexander Vilf
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200128/28999847/moldavskikh-talantov-priglashayut-na-vserossiyskiy-molodezhnyy-festival---detali.html

В июне 2020 года в Москве пройдёт IV Всероссийский фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества "Молодые таланты Отечества".

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Российская некоммерческая организация "Благотворительный фонд знака ордена святого Александра Невского "За труды и Отечество" приглашает исполнителей из Молдовы на IV Всероссийский фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества "Молодые таланты отечества".

Представительница Молдовы – победитель национальной российской премии Студент года.
© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Студенты из Молдовы, учащиеся в России, показывают блестящие результаты

Мероприятие будет приурочено к 75-летию Великой Победы над фашизмом и пройдет в Краснознамённом зале Московского Дома Ветеранов 4 и 5 июня 2020 года. Фестиваль объединит таланты со всех континентов - в нем примут участие россияне, а также исполнители из стран СНГ, Европы, Израиля, Африки, Америки, Азии.

Приглашаются соло-исполнители и музыкальные группы молодых людей в возрасте 7-24 лет.

Цель фестиваля – поиск и открытие новых ярких талантов, создание условий для реализации их творческих возможностей, воспитание художественного и эстетического вкуса.

Для участия в фестивале необходимо  заполнить заявку и отправить ее до 1 мая 2020 года. Расходы на питание, проживание и проезд конкурсанты оплачивают самостоятельно.

Победители получат ценные подарки, также им будет предоставлено право выступить на лучших концертных площадках города Москвы в ходе мероприятий, посвященных Дню России 12 июня.

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