Евровидение-2020: в каком полуфинале выступит Молдова

Уже стало известно, когда и под каким номером выйдет на сцену представитель Молдовы на ежегодном континентальном песенном конкурсе.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. В мэрии Роттердама прошла жеребьевка международного песенного конкурса Евровидение-2020. Именно в этом городе в Нидерландах пройдет это музыкальное событие.

По итогам жеребьевки Молдова попала во второй полуфинал. Наш представитель, которого еще предстоит определить в рамках национального отбора, выйдет на сцену в этом полуфинале под вторым номером.

Полуфиналы Евровидения состоятся 12 и 14 мая. Финал запланирован на 16 мая.

В первом полуфинале выступят: Северная Македония. Белоруссия, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия.

Порядок выступлений во втором полуфинале: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия. Чехия, Греция, Эстония. Дания. Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия. Грузия, Португалия и Албания.

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Отбор в Молдове

За право представлять Молдову на Евровидении-2020 поборются более 30 артистов и музыкальных коллективов. Среди них есть и молдавские звезды Наталья Гордиенко, Паша Парфений. Джета Бурлаку и другие.

Первый этап отбора - живое прослушивание пройдет 1 февраля. Напомним, что в этом году лучшего артиста будут выбирать только члены жюри без зрительского голосования.

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