В каких странах знакомы с молдавским национальным костюмом

Национальный молдавский костюм известен во всем мире, и многие иностранцы включают его в свой гардероб.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Предметы одежды с национальными мотивами, сшитые фирмой Марии Кристя, покупают во всем мире. И не только наши соотечественники. Сотни молдавских народных костюмов были приобретены иностранцами, которые ценят труд народных мастеров и традиции нашей страны.

"Наш национальный костюм известен по всему миру. Много шьем для Румынии, для ансабля из города Байя-Маре мы сшили более 100 костюмов, все вручную. Наши костюмы есть во всех странах Европы и даже в США", - сказала Мария Кристя в радиостудии Sputnik Moldova.

Несколько костюмов, сшитых компанией Марии Кристя, есть даже в Белом доме, резиденции президента США.

"Наш костюм есть даже в Белом доме. Национальный костюм приобрело посольство США в Республике Молдова. За годы, прошедшие с момента нашего появления на рынке, вышитые изделия, полотенца, ии, рубашки стали известны по всему миру", - добавила Мария Кристя.

Новая коллекция Марии Кристя представлена ​​на Национальной выставке "Сделано в Молдове", которая проходит в Кишиневе с 29 января по 2 февраля.

В Национальной выставке "Сделано в Молдове" принимают участие более 450 экономических агентов со всей страны и официальные делегации из нескольких государств, включая Румынию, Россию, Италию, Турцию и Францию.

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