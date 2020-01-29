16:04 29 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.61
  • RUB0.28
  • RON4.06
  • UAH0.72
Поиск
Срочно:
Мария Кристя

В каких странах знакомы с молдавским национальным костюмом

© Photo : Facebook / Casa Cristea
Культура
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2901/00/29010095.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200129/29023641/v-kakikh-stranakh-znakomy-s-moldavskim-natsionalnym-kostyumom.html

Национальный молдавский костюм известен во всем мире, и многие иностранцы включают его в свой гардероб.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Предметы одежды с национальными мотивами, сшитые фирмой Марии Кристя, покупают во всем мире. И не только наши соотечественники. Сотни молдавских народных костюмов были приобретены иностранцами, которые ценят труд народных мастеров и традиции нашей страны.  

"Наш национальный костюм известен по всему миру. Много шьем для Румынии, для ансабля из города Байя-Маре мы сшили более 100 костюмов, все вручную. Наши костюмы есть во всех странах Европы и даже в США", - сказала Мария Кристя в радиостудии Sputnik Moldova.

Несколько костюмов, сшитых компанией Марии Кристя, есть даже в Белом доме, резиденции президента США.

девушки в национальных костюмах
© Sputnik / Miroslav Rotari
Национальные костюмы Молдовы - культурное наследие народа
14

"Наш костюм есть даже в Белом доме. Национальный костюм приобрело посольство США в Республике Молдова. За годы, прошедшие с момента нашего появления на рынке, вышитые изделия, полотенца, ии, рубашки стали известны по всему миру", - добавила Мария Кристя.

Новая коллекция Марии Кристя представлена ​​на Национальной выставке "Сделано в Молдове", которая проходит в Кишиневе с 29 января по 2 февраля. 

В Национальной выставке "Сделано в Молдове" принимают участие более 450 экономических агентов со всей страны и официальные делегации из нескольких государств, включая Румынию, Россию, Италию, Турцию и Францию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В селе Гайдар пройдет традиционный фестиваль гагаузских ковров
Свободу творчеству: правительство увеличит финансирование культурных проектов
Теги:
молдавский национальный костюм


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
Кишинев хранит память о жертвах Холокоста
Россия сегодня в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться