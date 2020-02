Кто поедет в Роттердам: шорт-лист кандидатов на участие в Евровидении от РМ

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Ранее было объявлено, что именно в этот вечер должен был определиться - исключительно экспертным мнением - победитель.

Оценивались композиция, исполнение и вокальные данные, а не сценическая программа и одежда.

В конечном итоге, "принимая во внимание хорошее качество представленного музыкального материала", жюри рекомендовало Оргкомитету продолжить национальный отбор.

Призыв был услышан, решено провести 29 февраля Национальный финал, на сей раз - полноценный, с учетом голосования телезрителей в окончательной оценке.

Кто допущен к участию в решающем раунде

Жюри посчитало, что за путевку в Роттердам достойны бороться следующие 20 исполнителей.

Вот их имена и названия предложенных на конкурс композиций:

- Джета Бурлаку - "Răspunde";

- Александру Чиботару - "Cine te-a facut să plângi";

- Мария Чолак - "Our home";

- Петронела Дончу и Андрея Порталеску - "We will be legend";

- Наталья Гордиенко - "Prison";

- Юлия Илиенко ft. Мише Дар – "Tears";

- Ирина Кит - "Chain reaction";

- Дима Железогро - "Do it slow";

- Ланжерон - "Hi five";

- Саша Летти - "Summer of love"

- Live Beat - "Love me now";

- Денис Мидоне - "Like a champion";

- Виорела Морару - "Remedy";

- Паша Парфени - "My wine";

- Валерия Паша - "It’s time";

- Даниела Ротару - "Dale, dale"

- Лавиния Русу - "Touch";

- Катарина Санду - "Die for you";

- Валентин Узун и Ирина Ковальски - "Moldoviţa"

- Максим Завидия - "Take control".

Когда состоится финал конкурса "Евровидение-2020"

Полуфиналы Евровидения состоятся в Роттердаме 12 и 14 мая. Финал запланирован там же на 16 мая.

В первом полуфинале выступят: Северная Македония. Белоруссия, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия.

Порядок выступлений во втором полуфинале: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия. Чехия, Греция, Эстония. Дания. Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия. Грузия, Португалия и Албания.

