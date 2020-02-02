Кто поедет в Роттердам: шорт-лист кандидатов на участие в Евровидении от РМ

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Ранее было объявлено, что именно в этот вечер должен был определиться - исключительно экспертным мнением - победитель.
Оценивались композиция, исполнение и вокальные данные, а не сценическая программа и одежда.
В конечном итоге, "принимая во внимание хорошее качество представленного музыкального материала", жюри рекомендовало Оргкомитету продолжить национальный отбор.
Призыв был услышан, решено провести 29 февраля Национальный финал, на сей раз - полноценный, с учетом голосования телезрителей в окончательной оценке.
Кто допущен к участию в решающем раунде
Жюри посчитало, что за путевку в Роттердам достойны бороться следующие 20 исполнителей.
Вот их имена и названия предложенных на конкурс композиций:
- Джета Бурлаку - "Răspunde";
- Александру Чиботару - "Cine te-a facut să plângi";
- Мария Чолак - "Our home";
- Петронела Дончу и Андрея Порталеску - "We will be legend";
- Наталья Гордиенко - "Prison";
- Юлия Илиенко ft. Мише Дар – "Tears";
- Ирина Кит - "Chain reaction";
- Дима Железогро - "Do it slow";
- Ланжерон - "Hi five";
- Саша Летти - "Summer of love"
- Live Beat - "Love me now";
- Денис Мидоне - "Like a champion";
- Виорела Морару - "Remedy";
- Паша Парфени - "My wine";
- Валерия Паша - "It’s time";
- Даниела Ротару - "Dale, dale"
- Лавиния Русу - "Touch";
- Катарина Санду - "Die for you";
- Валентин Узун и Ирина Ковальски - "Moldoviţa"
- Максим Завидия - "Take control".
Когда состоится финал конкурса "Евровидение-2020"
Полуфиналы Евровидения состоятся в Роттердаме 12 и 14 мая. Финал запланирован там же на 16 мая.
В первом полуфинале выступят: Северная Македония. Белоруссия, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия.
Порядок выступлений во втором полуфинале: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия. Чехия, Греция, Эстония. Дания. Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия. Грузия, Португалия и Албания.
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