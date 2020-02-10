День памяти Пушкина – поэта, дипломата и человека чести

Пришедшие в центральный кишиневский парк отдали дань памяти поэту Александру Сергеевичу Пушкину и возложили цветы к его бюсту.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. День памяти русского поэта Александра Сергеевича Пушкина отмечается в понедельник, 10 февраля.

В Кишиневе представители посольства России, Россотрудничества, а также члены общественных организаций Молдовы, обычные жители города собрались в центральном парке имени Штефана чел Маре. Пришедшие отдали дань памяти поэту и возложили цветы к его бюсту.

Перед собравшимися зачитали обращение посла России в Молдове Олега Васнецова.

"Ровно 183 года назад в вечность ушел основоположник современной русской словесности и литературных традиций. Мыслитель, бессмертное творчество которого сопровождает каждого из нас от самого рождения и до самой смерти", - отметил Васнецов.

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В своем обращении посол добавил, что в этот же день в России отмечают день дипломата, и нельзя не вспомнить и об этой ипостаси Пушкина.

"Внешнеполитическое ведомство стало фактически первым местом службы поэта после окончания Царскосельского лицея. К слову, его однокашником и просто верным другом по лицею был будущий министр иностранных дел Александр Горчаков", - пояснил Васнецов.

В завершении своего послания, он подчеркнул, что Пушкин стал объединяющей силой для всех русских людей и русского мира.

По его словам, у поэта было обострено ощущение чести и безграничное благородство. В подтверждение этого Васнецов заявил, что Пушкин сделал все, что от него зависело, для того, чтобы вина за состоявшуюся дуэль не легла на его секунданта, когда он отправлялся на этот фатальный поединок.

Представитель Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов отметил, что 200 лет назад Александр Пушкин прибыл в ссылку в Кишинев.

"Пушкин стал настоящим послом русской культуры здесь, связав наши страны и народы на века. В Молдове гордятся по-настоящему большим пушкинским наследием", - уточнил Давыдов.

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В ходе мероприятия общественные деятели упомянули о плохом состоянии дома-музея русского классика. Помощь по решению этого вопроса готов предоставить президент Молдовы Игорь Додон. А также пообещал свою помощь в этом деле даже Владимир Путин.

В этот день памятные мероприятия проходят в библиотеках страны, а также в Доме-музее Александра Пушкина в Кишиневе и в филиале музея в Долне.

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