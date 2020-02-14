Памяти Григоре Виеру: в Кишиневе открыли выставку, посвященную поэту

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Главное событие - выставка "Grigore Vieru - poetul secolului grăbit" ("Григоре Виеру – поэт торопливого века").

Экспозиция приурочена к 85-летию поэта и организована руководством библиотеки и Генеральным управлением национального архива. Выставка будет доступна до 31 марта этого года, вход бесплатный.

Директор Национальной библиотеки Елена Пинтилей рассказала в эфире радио Sputnik Молдова, что вниманию посетителей представлены более 150 документов из фонда библиотеки, а также личные записки поэта с автографом, фотографии и множество других вещей, которые иллюстрируют жизнь и творчество самого читаемого в Молдове поэта современности.

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"Экспозиция поделена на несколько разделов: детская литература, для молодежи и для взрослых. Также песни на стихи Виеру, записанные на виниловые пластинки. Со всеми гостями выставки будет работать гид нашей библиотеки", - добавила Пинтилей.

Григоре Виеру дебютировал в поэзии еще будучи студентом со сборником стихов для детей Alarma ("Тревога"). Его высоко оценили литературные критики того времени.

В 1958 году окончил факультет истории и филологии Кишиневского государственного педагогического института им. Иона Крянгэ. Затем работал редактором в нескольких детских журналов.

Самый его известный сборник детских стихов, о котором знает каждый школьник в нашей стране, это Albinuța ("Пчелка").

Было у поэта и множество стихов-размышлений, философских произведений. Многие из них в дальнейшем были положены на музыку.

В своем творчестве Григоре Виеру пропагандировал такие вечные ценности, как любовь к матери, Родине и своему народу.

Поэт попал в автокатастрофу 16 января 2009 года. С тяжелыми травмами его поместили в больницу скорой помощи в Кишиневе, но через день не выдержало сердце.

Григоре Виеру похоронили 20 января на Армянском кладбище Кишинева.

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