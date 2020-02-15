15:02 15 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.70
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Клеопатра Стратан, архивное фото.

Глубокое декольте и томный взгляд Клео Стратан ошарашили мужчин - видео

© Photo : Facebook / Cleopatra Stratan
Культура
Получить короткую ссылку
14 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200215/29192275/gitse-uzhe-ne-tot-gromkie-razoblacheniya-ot-kleopatry-stratan.html

В эксклюзивном интервью для Sputnik Молдова известная исполнительница рассказала интересные подробности о выпуске своего нового видеоклипа и сингла, об отношениях с родителями и о творческих планах.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Молдавская исполнительница Клеопатра Стратан, прославившаяся в детстве исполнением хита про мальчика Гицэ, выпустила новую песню, которая называется "La ușa mea".

В видеоклипе девушка предстает в платье с глубоким декольте, хотя многие так и запомнили ее маленькой и воспитанной девочкой. В новом клипе повзрослевшую Клеопатру - не узнать, насколько она изменилась.

Режиссером клипа стал Роман Бурлака, а слова к песне написала сама исполнительница. Премьера нового сингла состоялась на одном из частных румынских телеканалов.

"Там я, конечно сыграла роль. И поведение, и предметы гардероба, и жесты - все это не имеет никакого отношения к тому, как я веду себя в повседневной жизни. Я уже получила многочисленные положительные отзывы о новой песне, я обрадовалась, узнав, что людям она нравится", - рассказала Клеопатра.

На вопрос о своем отце, Павле Стратане (который дал творческую путевку в жизнь Клеопатре), и о том, вмешивается ли он в ее творческие дела, девушка ответила предельно четко. 

 "Отец постоянно следил за тем, что я делаю и какие синглы выпускаю. Первое мнение - всегда его. Мы постоянно советуемся, мне это нравится. Мы всегда с ним так делали и продолжим в том же духе. Мы всегда находим преимущества и недостатки в творчестве, но приходим к компромиссу", - уточнила исполнительница. 

О своей матери Родике, которая крайне редко появляется на публике, Клеопатра заявляет, что она - самая лучшая мама в мире, самая лучшая ее подружка. 

"Я очень люблю и уважаю своих родителей. Благодарю Господа за то, что он дал мне именно таких родителей", - сказала Клеопатра. 

Исполнительница поведала о своих амбициозных планах. После того, как Клеопатра сдаст экзамены на степень Бакалавра в Кишиневе, она отправится в Бухарест, где хочет реализовать свою новую мечту. 

"Я хочу стать и театральной актрисой тоже. Думаю, что театральные и музыкальные навыки очень хорошо сочетаются", - отметила она. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

"С мыслями о Гицэ": Клеопатра Стратан выпустила новый клип
Эксклюзивное интервью Клеопатры Стратан: звезда раскрыла тайны своей жизни
Клеопатра Стратан сняла клип в стиле Ольги Бузовой - видео
Теги:
клип, Молдова, песни, Клеопатра Стратан


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в защитной маске и с букетом в День святого Валентина на одной из улиц Гонконга
Коронавирус пусть подождет: День всех влюбленных в Китае и не только
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда Константин Фёдорович ждёт ваших писем
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда ждет ваших писем - видео
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться