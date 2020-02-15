Глубокое декольте и томный взгляд Клео Стратан ошарашили мужчин - видео

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Молдавская исполнительница Клеопатра Стратан, прославившаяся в детстве исполнением хита про мальчика Гицэ, выпустила новую песню, которая называется "La ușa mea".
В видеоклипе девушка предстает в платье с глубоким декольте, хотя многие так и запомнили ее маленькой и воспитанной девочкой. В новом клипе повзрослевшую Клеопатру - не узнать, насколько она изменилась.
Режиссером клипа стал Роман Бурлака, а слова к песне написала сама исполнительница. Премьера нового сингла состоялась на одном из частных румынских телеканалов.
"Там я, конечно сыграла роль. И поведение, и предметы гардероба, и жесты - все это не имеет никакого отношения к тому, как я веду себя в повседневной жизни. Я уже получила многочисленные положительные отзывы о новой песне, я обрадовалась, узнав, что людям она нравится", - рассказала Клеопатра.
На вопрос о своем отце, Павле Стратане (который дал творческую путевку в жизнь Клеопатре), и о том, вмешивается ли он в ее творческие дела, девушка ответила предельно четко."Отец постоянно следил за тем, что я делаю и какие синглы выпускаю. Первое мнение - всегда его. Мы постоянно советуемся, мне это нравится. Мы всегда с ним так делали и продолжим в том же духе. Мы всегда находим преимущества и недостатки в творчестве, но приходим к компромиссу", - уточнила исполнительница.
О своей матери Родике, которая крайне редко появляется на публике, Клеопатра заявляет, что она - самая лучшая мама в мире, самая лучшая ее подружка.
"Я очень люблю и уважаю своих родителей. Благодарю Господа за то, что он дал мне именно таких родителей", - сказала Клеопатра.
Исполнительница поведала о своих амбициозных планах. После того, как Клеопатра сдаст экзамены на степень Бакалавра в Кишиневе, она отправится в Бухарест, где хочет реализовать свою новую мечту.
"Я хочу стать и театральной актрисой тоже. Думаю, что театральные и музыкальные навыки очень хорошо сочетаются", - отметила она.
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