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В России приднестровцам предложили провести совместный фестиваль искусств

© Sputnik / Irina Leahova
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200217/29227337/v-rossii-pridnestrovtsam-predlozhili-provesti-sovmestnyy-festival-iskusstv.html

Предложение поступило от руководителей Международной академии гимнастики, акробатики, танца и вокала SanSara.

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев – Sputnik. Основатели и руководители Международной академии гимнастики, акробатики, танца и вокала SanSara Ирина и Анатолий Цурканы предложили организовать совместный с творческими коллективами из Приднестровья фестиваль искусств. Такое предложение они озвучили на встрече с Леонидом Монаковым - главой Представительства Приднестровья в Российской Федерации, находящегося в Москве.

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© Sputnik / Irina Leahova
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"В целях популяризации спорта и творчества академия организует совместные выступления творческих коллективов из разных стран. Ирина Цуркан предложила провести совместный фестиваль искусств, в котором смогут принять участие творческие коллективы из Приднестровья и из Подмосковья", - рассказали в представительстве.

В Международной академии гимнастики, акробатики, танца и вокала SanSara дети занимаются художественной и воздушной гимнастикой, акробатикой, народным и современным танцем, различными жанрами циркового искусства и вокалом. А работают с ними тренеры, хореографы, вокалисты – лауреаты международных конкурсов и фестивалей.

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Теги:
фестиваль, искусство, Приднестровье


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