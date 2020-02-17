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Дом-музей Пушкина в Кишиневе

Нашелся спонсор для ремонта кишиневского музея Пушкина

© Sputnik / Евгений Панасенко
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200217/29230379/nashelsya-sponsor-dlya-remonta-chisinau-muzei-pushkina.html

Российская сторона покроет все расходы на ремонтные работы дома-музея русского поэта в молдавской столице. Часть средств уже была перечислена.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Дом-музей поэта Александра Пушкина будет отремонтирован на средства российского спонсора. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Пушкин
© Sputnik / Nicolai Kibich
Бессарабская история Пушкина

По словам главы государства, все расходы на ремонт здания, где расположен музей, покроет бизнес посол "Деловой России" в Молдове Игорь Чайка. 

Как рассказал президент, ранее в конце января он посетил старинное здание и ознакомился с его состоянием.

"Памятник архитектуры, который не реставрировали с 1987 года, нуждается в срочных работах по комплексному капитальному ремонту и прежде всего кровли", - добавил в своем сообщении президент. 

Додон объяснил, что муниципальный и государственный бюджеты на 2020 год не предусматривают расходов на дом-музей Пушкина, а процедура выделения средств заняла бы длительное время.

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В связи с этим глава государства обратился к российской стороне.

"Они изыскали возможность финансирования начального этапа - экспертиз, проектирования и срочных ремонтных работ. Уже были перечислены около 2,5 миллиона леев, а еще более 1,5 миллиона леев будут перечислены сразу, как появится проектная документация", - уточнил Додон.

По словам президента, к 21 сентября, когда будет отмечаться 200-летие со дня начала кишиневской ссылки Пушкина, музейный комплекс встретит гостей полностью обновленным.

Также Додон отметил, что дом-музей Александра Пушкина является символом дружбы со стратегическим партнером Молдовы  – Россией, одинаково исторически ценным и для молдавских, и для российских граждан.

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