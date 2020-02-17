Нашелся спонсор для ремонта кишиневского музея Пушкина

Российская сторона покроет все расходы на ремонтные работы дома-музея русского поэта в молдавской столице. Часть средств уже была перечислена.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Дом-музей поэта Александра Пушкина будет отремонтирован на средства российского спонсора. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

По словам главы государства, все расходы на ремонт здания, где расположен музей, покроет бизнес посол "Деловой России" в Молдове Игорь Чайка.

Как рассказал президент, ранее в конце января он посетил старинное здание и ознакомился с его состоянием.

"Памятник архитектуры, который не реставрировали с 1987 года, нуждается в срочных работах по комплексному капитальному ремонту и прежде всего кровли", - добавил в своем сообщении президент.

Додон объяснил, что муниципальный и государственный бюджеты на 2020 год не предусматривают расходов на дом-музей Пушкина, а процедура выделения средств заняла бы длительное время.

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В связи с этим глава государства обратился к российской стороне.

"Они изыскали возможность финансирования начального этапа - экспертиз, проектирования и срочных ремонтных работ. Уже были перечислены около 2,5 миллиона леев, а еще более 1,5 миллиона леев будут перечислены сразу, как появится проектная документация", - уточнил Додон.

По словам президента, к 21 сентября, когда будет отмечаться 200-летие со дня начала кишиневской ссылки Пушкина, музейный комплекс встретит гостей полностью обновленным.

Также Додон отметил, что дом-музей Александра Пушкина является символом дружбы со стратегическим партнером Молдовы – Россией, одинаково исторически ценным и для молдавских, и для российских граждан.

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