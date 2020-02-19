21:16 19 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.10
  • USD17.64
  • RUB0.28
  • RON3.99
  • UAH0.72
Поиск
Юрий Аркадьевич Хармелин

Официально: Театру "С улицы Роз" присвоено имя Юрия Хармелина

facebook.com/Iurii.Harmelin
Культура
Получить короткую ссылку
4010
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200219/29259586/ofitsialno-teatru-s-ulitsy-roz-prisvoeno-imya-yuriya-kharmelina.html

Юрия Хармелина решили отметить за вклад в развитие сценического искусства – теперь коллектив, которым он руководит, будет носить его имя.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik, Александр Суру. Театру "С улицы Роз" присвоено имя его руководителя, выдающегося режиссеру, залуженного деятеля искусств Молдовы Юрия Хармелина. Такое решение принял в среду кабмин.

"В знак признания заслуг в развитии и продвижении театрального искусства, за значительный вклад в развитие культурных ценностей и художественной среды, министерство образования, культуры и науки предлагает присвоить Театру "С улицы Роз" имя Юрий Хармелина", - заявил во время заседания правительства министр образования, культуры и науки Корнелиу Попович.

Предложенный им проект решения правительства был утвержден кабмином единогласно.

В конце 2019 года власти нашли миллион леев для решения вопроса с новым зданием театра, деньги тогда же перечислили на счет учреждения.

С момента основания театра "С улицы Роз" его коллектив был вынужден временно размещаться и играть спектакли в зданиях разных учебных заведений. И это - на протяжение более 40 лет.

Юрий Хармелин и Игорь Додон
© Facebook / Dodon Igor
Юрию Хармелину вручили Орден Республики

На данный момент, артисты работают в здании Кишиневского театрального лицея. Размеры имеющегося там помещения очень малы и никак не могут вместить всех желающих увидеть спектакли, ведь популярность театра очень велика.

Более того, ежегодно коллектив проводит Международный театральный фестиваль Молдфест. Рампа.Ру, на который съезжаются труппы из множества стран мира.

Основные попытки получить свое здание театр предпринимал с 2002 года, но все они не увенчались успехом в связи с отсутствием финансирования.

Юрий Хармелин является основателем и, художественным руководителем и главным режиссером театра "С улицы Роз". Кроме того, он заслуженный деятель искусств Молдовы, а также кавалер ордена Gloria Muncii.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Театр "С улицы Роз" обретет крышу над головой уже в этом году
Театр "С улицы Роз" представит зрителю новую постановку – спектакль-интригу
И для детей, и для взрослых: театр "С улицы Роз" снова удивит приднестровцев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Колония субантарктических пингвинов в Антарктике
Мир без пингвинов: эти уникальные птицы могут исчезнуть в течение полувека
Министр экономики и энергетики Германии Альтмайер защитил Северный поток – 2
Германский министр: российский газопровод отвечает интересам наших стран
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться