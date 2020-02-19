Официально: Театру "С улицы Роз" присвоено имя Юрия Хармелина

Юрия Хармелина решили отметить за вклад в развитие сценического искусства – теперь коллектив, которым он руководит, будет носить его имя.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik, Александр Суру. Театру "С улицы Роз" присвоено имя его руководителя, выдающегося режиссеру, залуженного деятеля искусств Молдовы Юрия Хармелина. Такое решение принял в среду кабмин.

"В знак признания заслуг в развитии и продвижении театрального искусства, за значительный вклад в развитие культурных ценностей и художественной среды, министерство образования, культуры и науки предлагает присвоить Театру "С улицы Роз" имя Юрий Хармелина", - заявил во время заседания правительства министр образования, культуры и науки Корнелиу Попович.

Предложенный им проект решения правительства был утвержден кабмином единогласно.

В конце 2019 года власти нашли миллион леев для решения вопроса с новым зданием театра, деньги тогда же перечислили на счет учреждения.

С момента основания театра "С улицы Роз" его коллектив был вынужден временно размещаться и играть спектакли в зданиях разных учебных заведений. И это - на протяжение более 40 лет.

На данный момент, артисты работают в здании Кишиневского театрального лицея. Размеры имеющегося там помещения очень малы и никак не могут вместить всех желающих увидеть спектакли, ведь популярность театра очень велика.

Более того, ежегодно коллектив проводит Международный театральный фестиваль Молдфест. Рампа.Ру, на который съезжаются труппы из множества стран мира.

Основные попытки получить свое здание театр предпринимал с 2002 года, но все они не увенчались успехом в связи с отсутствием финансирования.

Юрий Хармелин является основателем и, художественным руководителем и главным режиссером театра "С улицы Роз". Кроме того, он заслуженный деятель искусств Молдовы, а также кавалер ордена Gloria Muncii.

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