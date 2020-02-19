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Президент Молдовы Игорь Додон посетил Государственный русский драматический театр им. А. П. Чехова

По просьбе руководства и творческого коллектива: визит Додона в театр "Чехова"

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200219/29260039/prezident-moldovy-o-vizite-v-teatr-chekhova-nuzhno-dvigatsya-vpered.html

Глава государства встретился с работниками популярного в Молдове культурного учреждения, чтобы обсудить ряд проблем, требующих скорого решения.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович посетили Государственный русский драматический театр им. А.П. Чехова по просьбе его руководства и творческого коллектива.

"Обсудили ряд вопросов, связанных с деятельностью учреждения культуры. Дал высокую оценку успехам театра имени Чехова, который благодаря умелому сочетанию классического и современного репертуара сумел значительно увеличить посещаемость спектаклей и перестал быть убыточным", - отметил Додон на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что в 2019 году театр за счет продажи билетов получил более миллиона леев прибыли.
Додон выделил две организационные проблемы госучреждения - избрание художественного руководителя и продление трудового договора с директором театра Константином Харетом.
"Даже когда есть разные мнения, их нужно обсуждать и пытаться найти общий язык. Когда проблемы, которые есть в коллективе, выносятся на уровень общественности, это плохо для театра и культуры", - заявил президент.

Додон призвал решить вопрос с продлением договора до конца октября - срока истечения контракта с Харетом. По его мнению, на этом этапе ситуация должна стабилизироваться. Вопрос избрания художественного руководителя он доверил труппе театра.

Глава государства заверил, что будет и далее оказывать Театру имени Чехова необходимую поддержку.

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