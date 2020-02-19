По просьбе руководства и творческого коллектива: визит Додона в театр "Чехова"

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович посетили Государственный русский драматический театр им. А.П. Чехова по просьбе его руководства и творческого коллектива.
"Обсудили ряд вопросов, связанных с деятельностью учреждения культуры. Дал высокую оценку успехам театра имени Чехова, который благодаря умелому сочетанию классического и современного репертуара сумел значительно увеличить посещаемость спектаклей и перестал быть убыточным", - отметил Додон на своей странице в Facebook.
"Даже когда есть разные мнения, их нужно обсуждать и пытаться найти общий язык. Когда проблемы, которые есть в коллективе, выносятся на уровень общественности, это плохо для театра и культуры", - заявил президент.
Додон призвал решить вопрос с продлением договора до конца октября - срока истечения контракта с Харетом. По его мнению, на этом этапе ситуация должна стабилизироваться. Вопрос избрания художественного руководителя он доверил труппе театра.
Глава государства заверил, что будет и далее оказывать Театру имени Чехова необходимую поддержку.
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