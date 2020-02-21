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Микрофон на сцене

Приднестровцев порадуют выступлениями артисты из России

© CC BY 2.0 / Tamaki Sono / 140822
Культура
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (101)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200221/29280262/pridnestrovtsev-poraduyut-vystupleniyami-artisty-iz-rossii.html

Гастроли гостей из фольклорного коллектива "Ватага" приурочены к празднованию 75-летия Великой Победы.

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев – Sputnik. Брянский ансамбль народной музыки "Ватага" даст концерты во всех городах Приднестровья. Турне российского коллектива пройдет в регионе в марте.

Выступления начнутся с Каменки 24 марта, и затем каждый день они будут даваться на сценах разных городов, и завершатся в Григориополе, 29 марта.

Салют в честь 75-летия освобождения Молдовы от фашизма
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ансамбль народной музыки "Ватага" под руководством Александра Колесникова покоряет высоким исполнительским мастерством и бережным отношением к песенному наследию. 

Как подчеркивают специалисты, публике предстоит услышать живое, естественное звучание мужских голосов в сочетании с народными музыкальными инструментами. Артисты постоянно экспериментируют, ищут новые концертные формы.

Гастроли приурочили к 75-летию Великой Победы. Они пройдут в рамках патриотического проекта "Весна! Победа! Будущее! Жизнь!".

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (101)

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Теги:
артисты, российские артисты, Приднестровье


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