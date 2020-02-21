Приднестровцев порадуют выступлениями артисты из России

Гастроли гостей из фольклорного коллектива "Ватага" приурочены к празднованию 75-летия Великой Победы.

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев – Sputnik. Брянский ансамбль народной музыки "Ватага" даст концерты во всех городах Приднестровья. Турне российского коллектива пройдет в регионе в марте.

Выступления начнутся с Каменки 24 марта, и затем каждый день они будут даваться на сценах разных городов, и завершатся в Григориополе, 29 марта.

Ансамбль народной музыки "Ватага" под руководством Александра Колесникова покоряет высоким исполнительским мастерством и бережным отношением к песенному наследию.

Как подчеркивают специалисты, публике предстоит услышать живое, естественное звучание мужских голосов в сочетании с народными музыкальными инструментами. Артисты постоянно экспериментируют, ищут новые концертные формы.

Гастроли приурочили к 75-летию Великой Победы. Они пройдут в рамках патриотического проекта "Весна! Победа! Будущее! Жизнь!".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK