Приднестровцев порадуют выступлениями артисты из России

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев – Sputnik. Брянский ансамбль народной музыки "Ватага" даст концерты во всех городах Приднестровья. Турне российского коллектива пройдет в регионе в марте.
Выступления начнутся с Каменки 24 марта, и затем каждый день они будут даваться на сценах разных городов, и завершатся в Григориополе, 29 марта.
Как подчеркивают специалисты, публике предстоит услышать живое, естественное звучание мужских голосов в сочетании с народными музыкальными инструментами. Артисты постоянно экспериментируют, ищут новые концертные формы.
Гастроли приурочили к 75-летию Великой Победы. Они пройдут в рамках патриотического проекта "Весна! Победа! Будущее! Жизнь!".
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