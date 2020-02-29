Среди них Молдова выберет свой голос на Евровидении-2020: все клипы финалистов

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. Имя исполнителя, который отправится от Молдовы на международный песенный конкурс Евровидение-2020, будет названо вечером в субботу, 29 февраля.
До этого состоялось живое прослушивание. Специалисты оценивали композицию, исполнение и вокальные данные артистов.
Изначально оргкомитет решил, что выберет победителя уже на этом этапе, однако, "принимая во внимание хорошее качество представленного музыкального материала", было рекомендовано продолжить национальный отбор.
Для "самого-самого" решающего раунда отобраны 20 участников.
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На сей раз этап будет полноценный, с учетом голосования телезрителей в окончательной оценке.
Список финалистов национального отбора:
Джета Бурлаку - RăspundeАлександру Чиботару - Cine te-a facut să plângi
Мария Чолак - Our home
Петронела Дончу и Андрея Портэреску - We will be legend
Наталья Гордиенко - Prison
Юлия Ильенко ft. Mishel Dar – Tears
Ирина Кит - Chain reaction
Дима Железогло - Do it slow
Lanjeron - Hi five
Саша Летти - Summer of love
Live Beat - Love me now
Денис Мидоне - Like a champion
Виорела Морару - Remedy
Паша Парфени - My wine
Валерия Паша - It’s time
Диана Ротару - Dale, daleЛавиния Русу - Touch
Катарина Санду - Die for you
Валентин Узун и Ирина Ковальски - Moldoviţa
Максим Завидия - Take control
Когда состоится финал "Евровидениz-2020"
Полуфиналы конкурса запланированы в Роттердаме 12 и 14 мая.
В первом из них выступят: Северная Македония. Белоруссия, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия.
Порядок выступлений во втором полуфинале: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия. Чехия, Греция, Эстония. Дания. Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия. Грузия, Португалия и Албания.
Финал состоится там же 16 мая.
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