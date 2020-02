Среди них Молдова выберет свой голос на Евровидении-2020: все клипы финалистов

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. Имя исполнителя, который отправится от Молдовы на международный песенный конкурс Евровидение-2020, будет названо вечером в субботу, 29 февраля.

До этого состоялось живое прослушивание. Специалисты оценивали композицию, исполнение и вокальные данные артистов.

Изначально оргкомитет решил, что выберет победителя уже на этом этапе, однако, "принимая во внимание хорошее качество представленного музыкального материала", было рекомендовано продолжить национальный отбор.

Для "самого-самого" решающего раунда отобраны 20 участников.

На сей раз этап будет полноценный, с учетом голосования телезрителей в окончательной оценке.

Список финалистов национального отбора:

Джета Бурлаку - Răspunde

Александру Чиботару - Cine te-a facut să plângi

Мария Чолак - Our home

Петронела Дончу и Андрея Портэреску - We will be legend

Наталья Гордиенко - Prison

Юлия Ильенко ft. Mishel Dar – Tears

Ирина Кит - Chain reaction

Дима Железогло - Do it slow

Lanjeron - Hi five

Саша Летти - Summer of love

Live Beat - Love me now

Денис Мидоне - Like a champion

Виорела Морару - Remedy

Паша Парфени - My wine

Валерия Паша - It’s time

Диана Ротару - Dale, dale

Лавиния Русу - Touch

Катарина Санду - Die for you

Валентин Узун и Ирина Ковальски - Moldoviţa

Максим Завидия - Take control

Когда состоится финал "Евровидениz-2020"

Полуфиналы конкурса запланированы в Роттердаме 12 и 14 мая.

В первом из них выступят: Северная Македония. Белоруссия, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия.

Порядок выступлений во втором полуфинале: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия. Чехия, Греция, Эстония. Дания. Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия. Грузия, Португалия и Албания.

Финал состоится там же 16 мая.

