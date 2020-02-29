Выбор сделан: на Евровидении Молдову представит Наталья Гордиенко

Завершился национальный этап отбора для выступления на престижном континентальном песенном конкурсе.

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. Жюри и публика единодушно выбрали лучшего - в столице Молдовы в субботу вечером было названо имя артиста, который представит нашу страну на "Евровидении-2020".

Честь и ответственность выступить на европейском песенном конкурсе завоевала Наталья Гордиенко, которая спела сегодня и исполнит в Роттердаме композицию Prison.

Трудности выбора

Национальный финал Евровидения состоялся 29 февраля в прямом эфире общественной телерадиокомпании. Свои песни представили 19 финалистов, которые прошли "отсев" в первом круге отбора, заслужив симпатии жюри.

За право выйти на сцену международного песенного конкурса соревновались Александру Чиботару, Мария Чолак, Петронела Дончу и Андрея Портэреску, Наталья Гордиенко, Юлия Илиенко, Mishel Dar-Tears, Ирина Кит, Дима Железогло, Ланжерон, СашаЛетти, Live Beat, Денис Мидоне, Виорел Морару, Паша Парфени, Валерия Паша, Дианна Ротару, Лавиния Русу, Катарина Санду, Валентин Узун и Ирина Ковальски, а также Максим Завидия.

Участникам финала было предоставлено три минуты, чтобы исполнить песню, которая могла бы прозвучать на Евровидении. В отличие от первого круга, при окончательном выборе жюри приняло в расчет и мнение телезрителей, которые приняли участие в теле-голосовании.

К сожалению многих поклонников музыки, в финальном этапе не приняла участие популярная певица Джета Бурлаку, которая за несколько дней до концерта объявила, что отказывается от участия в конкурсе "по личным мотивам".

Концерты конкурса "Евровидение-2020" пройдут в мае Роттердаме, Нидерланды.

Когда состоится выступление представителя Молдовы

Полуфиналы Евровидения состоятся в Роттердаме 12 и 14 мая.

В первом полуфинале выступят: Северная Македония. Белоруссия, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия.

Порядок выступлений во втором полуфинале: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия. Чехия, Греция, Эстония. Дания. Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия. Грузия, Португалия и Албания.

Финал запланирован там же на 16 мая.

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