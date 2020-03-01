Наталья Гордиенко: "Сделаю все, чтобы вы гордились мной и нашей страной!"

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Певица Наталья Гордиенко, которая будет представлять Молдову на Евровидении-2020 в Роттердаме, обратилась со словами благодарности к телезрителям, которые проголосовали за нее в финале национального отборочного этапа песенного конкурса.
"Как же я счастлива! Спасибо каждому из вас! Моя мечта осуществится. Я поеду в Роттердам на Евровидение со своим шоу. Сегодня я кайфую и расплываюсь в улыбке!" — написала певица в Instagram.
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Над шоу для "Евровидения" предстоит еще много работы, сообщила певица.
"Впереди несколько месяцев серьезной подготовки. Я чувствую ответственность и ваше доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы вы гордились мной и нашей страной", - написала Гордиенко.
Национальный финал Евровидения состоялся 29 февраля в прямом эфире общественной телерадиокомпании. Свои песни представили 19 финалистов, которые прошли "отсев" в первом круге отбора, заслужив симпатии жюри.
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