Наталья Гордиенко: "Сделаю все, чтобы вы гордились мной и нашей страной!"

Победительница национального этапа "Евровидения" обратилась к телезрителям со словами благодарности и обещанием достойно выступить на конкурсе.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Певица Наталья Гордиенко, которая будет представлять Молдову на Евровидении-2020 в Роттердаме, обратилась со словами благодарности к телезрителям, которые проголосовали за нее в финале национального отборочного этапа песенного конкурса.

"Как же я счастлива! Спасибо каждому из вас! Моя мечта осуществится. Я поеду в Роттердам на Евровидение со своим шоу. Сегодня я кайфую и расплываюсь в улыбке!" — написала певица в Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Gordienko Natalia (@natalitsa) on Feb 29, 2020 at 2:12pm PST

Над шоу для "Евровидения" предстоит еще много работы, сообщила певица.

"Впереди несколько месяцев серьезной подготовки. Я чувствую ответственность и ваше доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы вы гордились мной и нашей страной", - написала Гордиенко.

Молдавская певица выйдет на сцену во втором полуфинале Евровидения, который состоится в Роттердаме 14 мая 2020 года. На этом концерте будут представлены, в порядке следования, Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия. Чехия, Греция, Эстония. Дания. Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия. Грузия, Португалия и Албания.

Национальный финал Евровидения состоялся 29 февраля в прямом эфире общественной телерадиокомпании. Свои песни представили 19 финалистов, которые прошли "отсев" в первом круге отбора, заслужив симпатии жюри.

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