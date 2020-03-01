Забытая история кишиневского цирка

Сегодня - открытие "Мэрцишора", ежегодного международного фестиваля искусств. Одно из них, цирковое, в молдавской столице существует и развивается почти полтора века.

Недавно власти Молдовы пообещали полную реставрацию кишиневского цирка и превращение его в некий современный развлекательный центр. Пока этого не произошло, но есть повод вспомнить историю взаимоотношений кишиневцев и циркового искусства, которое создавалось человечеством столетиями.

Первый кишиневский цирк находился на главной улице примерно между нынешним театром Эминеску и так называемым "кишиневским Арбатом".

Открыл его во второй половине XIX века Вильгельм Сур, о котором, увы, известно немного – прусский подданный, высокий и мощный старик с огромной бородой. Он был не артистом, а предпринимателем и администратором и построил огромное количество цирков на юге Российской империи – помимо Кишинева, цирки Сура активно работали в Одессе, Харькове, Киеве, Ростове-на-Дону.

© Photo : Мой город Кишинев Цирк Сура, Кишинев 1889 год.

Вильгельм Сур основал не только цирки, но и цирковую династию, с которой связано несколько интересных и "волнительных" легенд. Его дочь Ольгу звали не иначе как "главной красой и очарованием цирка папаши Сур". Некоторое время она была музой писателя Александра Куприна, который посвятил ей два рассказа – "Ольга Сур" и "Легче воздуха".

"Вся, от волос цвета ореха до носочка манежной туфельки, была сама прелесть... Кто ее видел, никогда не позабудет ее нежного лица, ее ласкового взгляда, ее веселой невинной улыбки и милой грации всех ее движений... Что же удивительного в том, что в Ольгу были влюблены все поголовно...", - именно так Куприн описал дочь Вильгельма Сура.

Ну а про внучку Вильгельма Клеопатру Лапиадо (1907—1990) тоже ходили легенды. Например – труппа гастролировала в Бухаре и на одно из представлений публика не явилась, хотя все билеты были проданы. Циркачи не понимали, что происходит, и тут в зале появился бухарский эмир, именно он скупил все билеты, чтобы в одиночестве насладиться цирковым искусством. Эмир безумно влюбился в Клеопатру и даже предложил ей стать любимой женой в гареме. Она отказала вельможе, после чего труппе пришлось тайно бежать из города.

© Photo : Мой город Кишинев Реклама циркового выступления в цирке Сура из кишиневской газеты 19 века.

Кстати, сам Вильгельм Сур хоть и не был артистом, но был человеком авантюрного склада, жил в долг, несмотря на то, что цирки приносили хороший доход, и часто сбегал от кредиторов. При этом так располагал к себе людей, что серьезных неприятностей всегда избегал. Цирк Сура просуществовал в Кишиневе недолго – в конце позапрошлого века здание сгорело.

Но история кишиневского цирка не прервалась – с начала XX века и в период нахождения Бессарабии в составе Королевской Румынии цирк работал в здании нынешней Филармонии, правда, тогда оно выглядело несколько иначе – без пристроенного позже вестибюля с колоннами. Кстати превратил цирк в филармонию архитектор В.Войцеховский.

© Photo : Мой город Кишинев Цирк в здании нынешней филармонии, межвоенный период.

Странно, но доступной информации о цирке в этом здании очень и очень мало. Вот, к примеру, реклама из старой газеты, и мы можем узнать, что тогда в Кишиневе свадьбу можно было сыграть и в цирке.

© Photo : Мой город Кишинев Реклама циркового выступления в здании, где сейчас Филармония. Из кишиневской газеты за 1915 год.

Еще до превращения в Филармонию, по какой-то иронии судьбы, здание использовали и для важных государственных мероприятий – например, именно там проходил III съезд Компартии Молдавии. Таким образом, нынешняя народная традиция сравнения цирка с парламентом или правительством имеет исторические корни.

© Photo : Мой город Кишинев Третий съезд компартии Молдавии в здании нынешней Филармонии.

Несколько десятилетий молдавская столица была лишена здания цирка.

С 50-х годов прошлого века до самой постройки здания современного цирка в 1981 году, в Кишиневе можно было время от времени созерцать заезжие шапито.

Причем размещали шатер в разных местах – вначале недалеко от нынешнего Мемориала воинской славы, позже – в квартале, где ныне здание Правительства (опять эта странная историческая преемственность), недалеко от Мединститута, у озера на Ботанике, и, собственно, на месте нынешнего здания, которое давно стало одним из символов Кишинева.

© Sputnik / Хворов Здание цирка в Кишиневе.

Цирк давно стал частью мировой культуры. Причем культуры высокой. В наше время цирки меняются вместе с общественными взглядами, например, идет кампания по запрету выступления в цирке животных, что, на мой взгляд, правильно. Историй, связанных с кишиневским цирком, циркачами, их триумфами и трагедиями великое множество – надеюсь, мы к ним еще вернемся. Пока же остается лишь надеяться, что наш цирк опять заработает, что к нам будут приезжать знаменитые артисты и труппы, и что цирк, который в детстве кажется отдельным, чудесным миром, опять будет с нами.

В статье частично использована информация с сайта oldchisinau.com

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