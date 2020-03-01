В Кишиневе прозвучат первые аккорды музыкального фестиваля "Мэрцишор"

Открытие фестиваля состоится в столичном Национальном дворце имени Николая Сулака, старт одному из главных культурных событий года даст музыкально-хореографическое шоу "Пастель".

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. Открывающий концерт "Мэрцишора-2020" посвящен 50-летию творческой деятельности маэстро Георге Мусти и 70-летию со дня основания Национального симфонического оркестра общественной телерадиокомпании.

В программе шоу "Пастель" — именитые отечественные мастера искусств, легендарные хореографические и музыкальные коллективы.

Среди участников концерта — Еуджен Дога, Михаил Мунтян, Николае Глиб, ансамбли "DoReDoS" и "Brio Sonores Official", Национальный камерный хор, "Concertino Accordion Band", "Bravisimo Dance Group", танцевальный клуб "Кодрянка", "Lia Ciocarlia", хор "Vocile Primaverii", ансамбли "Crenguță de Iederă" и "Romanița", Национальный симфонический оркестр Teleradio-Moldova и кишиневский оркестр "Lăutarii".

Ежегодный международный фестиваль "Мэрцишор" проводится в Молдове в 54-й раз. Впервые праздник искусств собрал в Кишиневе артистов и любителей прекрасного в 1966 году.

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