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Евгений Дога на концерте

Игорь Додон поздравил Евгения Догу с днем рождения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200301/29375052/igor-dodon-pozdravil-evgeniya-dogu-s-dnem-rozhdeniya.html

Вальс маэстро из фильма режиссера Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь" был признан ЮНЕСКО одной из величайших музыкальных композиций XX века.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил всемирно известного музыканта Евгения Догу с днем рождения.

"Выражаю всю нашу благодарность и признательность за то, что господин Дога сделал Молдову знаменитой во всем мире, за то, что он дарит нам мгновения духовного возвышения", - написал глава государства в Facebook.

Евгению Дога исполнилось 83 года. Он известен, как автор сотен произведений в разных музыкальных жанрах.

Маэстро писал и классические произведения, и музыку к спектаклям и фильмам, однако его наиболее известным и любимым во всем мире произведением является вальс из фильма режиссера Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь". Это произведение признано ЮНЕСКО одной из величайших мировых композиций XX века.

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Теги:
Евгений Дога


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