Харет рассказал о трудностях театров Молдовы

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Молдавские театры покоряют публику новыми постановками и профессионализмом актеров, однако все они испытывают проблемы, которые долгие годы остаются нерешенными.

О трудностях театров Молдовы рассказал в радиостудии Sputnik Молдова директор Государственного Русского драматического театра им. А.П. Чехова Константин Харет.

По словам Харета, самая чувствительная тема - это ремонтные работы, покупка новой мебели и техники.

"В большинстве случаев нам приходится справляться собственными силами. Сейчас мы ремонтируем билетную кассу. Кроме того, закупили уникальное звуковое оборудование, которое собираемся установить в ближайшее время", - сказал директор театра имени Чехова.

Харет также напомнил, что актеры театров в Молдове получают крайне низкие зарплаты, в среднем, около 4000 леев в месяц. По сравнению с титанической работой, которую приходится выполнять актеру, его зарплата абсолютно не привлекательна.

"С тех пор, как театр стал государственным учреждением, заработная плата удвоилась. Парадокс в том, что базовая зарплата увеличилась, но все надбавки были сняты: сборы, премии и остальное. Доплаты, которые давал рабочий театр, достигали 50 процентов. То есть, когда зарплата увеличивается вдвое, но при этом исчезают 50 процентов надбавок, получается, что зарплата на самом деле становится ниже на 100-200 леев", - заметил он.

В этом контексте Константин Харет отметил, что театральные актеры в России хорошо мотивированы и достойно вознаграждены, отметив, что система, которая позволяет увеличить зарплату актеров, должна быть внедрена и в нашей стране.

Русский драматический театр имени Чехова является одним из самых посещаемых в стране. В 2019 году от продажи билетов театр получил прибыль в размере более одного миллиона леев.

В этом году театру исполняется 86 лет со дня основания.

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