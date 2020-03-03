До слез: "Родная мама" - песня, которая растрогает всю страну

Талантливая певица представила в радиостудии Sputnik Молдова новую композицию о самом дорогом человеке в своей жизни.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Все больше молдавских исполнителей предпочитают пополнять свой репертуар песнями на русском языке.

"Родная мама" - новая композиция, которая впервые прозвучала в исполнении певицы Натальи Бобок в рамках радиопередачи "Sputnik Matinal".

В преддверии праздника 8 марта певица отдала дань уважения самым родным людям в нашей жизни. Слова и музыку написала сама Наталья. Она надеется, что композиция найдет место в сердцах всех слушателей.

"Благодаря этой песне я хочу отдать дань уважения тем, кого мы иногда несправедливо забываем, и только тогда, когда матерями становимся мы сами, понимаем ценность и важность наших матерей", - подчеркнула певица.

Самым печальным является то, что только теряя, мы начинаем понимать, насколько дорогим и важным человеком является для нас эта сильная личность.

Как сладко слово "мама", как дорога эта женщина и скольким жертвует она ради своих детей! Она всегда ждет нас с распростертыми объятиями, всегда готова помочь нам, утешить душевным разговором или взглядом.

"Звоните своим мамам как можно чаще и просите прощения. Целуйте их и обнимайте, пока они еще живы", - заключила она.

Премьера песни "Родная мама" состоялась 1 марта.

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