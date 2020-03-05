14:58 05 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.45
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.70
Поиск
LIVE:
Национальный балет Жок

В Приднестровье один за другим приезжают кишиневские артисты

© Sputnik
Культура
Получить короткую ссылку
85 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200305/29422241/v-pridnestrove-odin-za-drugim-priezzhayut-kishinevskie-artisty.html

Все они выступают в рамках Международного фестиваля искусств "Мэрцишор-2020", который по традиции в регионе отмечается ежегодно.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Известные театральные труппы, а также ансамбль народного танца из Кишинева выступают перед приднестровской публикой в рамках Международного фестиваля искусств "Мэрцишор-2020". Все представления проходят на сцене Приднестровского гостеатра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой.

Ольга Чиркова
© Sputnik / Osmatesco
Чиркова: молдавская публика знает, любит и помнит русские песни
Вчера свои спектакли тираспольчанам представили артисты Государственного молодежного театра "С улицы Роз" им. Юрия Хармелина. Традиционно театр привез две постановки: для младшего зрителя - сказку "Золотой ключик, или Приключения Буратино в Стране Дураков", для взрослой публики - комедию "Это было… было…", которая создана в стиле немого кино под музыку 30-х годов прошлого века.

Приднестровским театралам предстоит еще встреча с Государственным русским драматическим театром им. А. П. Чехова. 10 марта труппа покажет лирическую комедию "Белый кролик, или Когда не все дома". 

А 11 марта на свой сольный концерт приглашает Национальный академический народный ансамбль танца "Жок". Его репертуар включает в себя разнообразные фольклорные танцы (молдовеняска, бэтута, хора, цэрэняска, крэицеле), многие из которых будут представлены на выступлении.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Мэрцишор-2020: красивые легенды и традиции
Центр молдавской культуры словно Каса Маре: как в Приднестровье чтят традиции
Теги:
театр "С улицы Роз", Русский государственный драматический театр имени Чехова, Театр имени Чехова, ансамбль "Жок", Жок, артисты, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Игроки в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Польши и России.
Работы фотокора "Россия сегодня" признаны лучшими на конкурсе в США
США не считают Россию угрозой странам Балтии, но продолжают наращивать войска у границы
США не считают Россию угрозой странам Балтии, но наращивают войска у границы
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться