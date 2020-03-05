В Приднестровье один за другим приезжают кишиневские артисты

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Известные театральные труппы, а также ансамбль народного танца из Кишинева выступают перед приднестровской публикой в рамках Международного фестиваля искусств "Мэрцишор-2020". Все представления проходят на сцене Приднестровского гостеатра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой.
Приднестровским театралам предстоит еще встреча с Государственным русским драматическим театром им. А. П. Чехова. 10 марта труппа покажет лирическую комедию "Белый кролик, или Когда не все дома".
А 11 марта на свой сольный концерт приглашает Национальный академический народный ансамбль танца "Жок". Его репертуар включает в себя разнообразные фольклорные танцы (молдовеняска, бэтута, хора, цэрэняска, крэицеле), многие из которых будут представлены на выступлении.
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