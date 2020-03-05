В Приднестровье один за другим приезжают кишиневские артисты

Все они выступают в рамках Международного фестиваля искусств "Мэрцишор-2020", который по традиции в регионе отмечается ежегодно.

ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – Sputnik. Известные театральные труппы, а также ансамбль народного танца из Кишинева выступают перед приднестровской публикой в рамках Международного фестиваля искусств "Мэрцишор-2020". Все представления проходят на сцене Приднестровского гостеатра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой.

Приднестровским театралам предстоит еще встреча с Государственным русским драматическим театром им. А. П. Чехова. 10 марта труппа покажет лирическую комедию "Белый кролик, или Когда не все дома".

Вчера свои спектакли тираспольчанам представили артисты Государственного молодежного театра "С улицы Роз" им. Юрия Хармелина. Традиционно театр привез две постановки: для младшего зрителя - сказку "Золотой ключик, или Приключения Буратино в Стране Дураков", для взрослой публики - комедию "Это было… было…", которая создана в стиле немого кино под музыку 30-х годов прошлого века.

А 11 марта на свой сольный концерт приглашает Национальный академический народный ансамбль танца "Жок". Его репертуар включает в себя разнообразные фольклорные танцы (молдовеняска, бэтута, хора, цэрэняска, крэицеле), многие из которых будут представлены на выступлении.

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