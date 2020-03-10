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Национальный театр оперы и балета Республики Молдова имени Марии Биешу, архивное фото.

Молдавская культура понесла утрату - не стало легенды оперы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200310/29474736/moldavskaya-kultura-ponesla-utratu-ne-stalo-legendy-opery.html

Ушла из жизни Народная артистка СССР Валентина Савицкая, чей голос десятилетиями радовал жителей страны.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. На 93-м году жизни не стало Валентины Савицкой - Народной артистки Советского Союза, звезды молдавского оперного искусства, кавалера Ордена Республики. Савицкая была младшей сестрой прославленной молдавской певицы Тамары Чебан. 

"Валентина Савицкая была одной из основателей национальной оперы, работая в Театре оперы и балета в течение десятилетий, оставив неоценимый вклад", - сказано в сообщении министерства образования, культуры и исследований Молдовы. 

Савицкая исполняла главные партии в ряде опер, поставленных в Кишиневе. Но наиболее известной для нее стала роль Флорики в опере Давида Гершфельда "Грозован". Эта оперная партия была создана композитором специально для начинающей певицы.

Среди известных партий Савицкой - Марфа, Дездемона, Микаэла, Виолетта, Маргарита. Она выступала и как концертная певица. Стала лауреатом 1-й премии Международного фестиваля молодежи и студентов в Варшаве в 1955 году и 2-й премии в Москве в 1957 году.

"Ее уход в мир иной заключает эпоху великих артистов, которые восстанавливали культуру в Молдове в послевоенный период. Наша обязанность - чтить память великой артистки, оценить по достоинству вклад в развитие национальной культуры", - говорится в сообщении министерства образования, культуры и исследований Молдовы. 

С 1947 года Валентина Савицкая выступала как певица на радио. В 1954 году окончила Кишиневскую консерваторию, была ученицей Д. Г. Гершфельда и Л. О. Бабича.

В 1952-1956 годах работала в Молдавском музыкально-драматическом театре. С 1956 года выступала в качестве солистки Молдавского театра оперы и балета.

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Теги:
искусство, утрата, Молдова, культура


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