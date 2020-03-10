Сдана половина билетов на несостоявшееся закрытие фестиваля "Мэрцишор"

Некоторые люди не знали, что концерт будет проведен в намеченный срок вследствие принятого во вторник решения антикризисного штаба по противодействию коронавирусу.

КИШИНЕВ, 10 мар - Sputnik. Половина билетов на концерт-закрытие фестиваля "Мэрцишор", посвященный 75-летию ансамбля народных песен и танцев "Fluieraș", была возвращена вечером во вторник.

Об этом корреспонденту Sputnik Молдова сообщили в кассах Национального дворца имени Николае Сулака.

Представление решено было не проводить в связи с официальным решением об отмене всех массовых мероприятий в Молдове.

Некоторые люди не знали об этом, поэтому пришли к зданию Национального дворца имени Николая Сулака, но обнаружили запертые двери. Многим деньги за билеты были возвращены.

Некоторые зрители, пришедшие на концерт, признались, что не разочарованы тем, что вечер не состоялся, ведь "здоровье человека важнее".

Директор государственной концертно-продюсерской организации "Moldova-Сoncert" Андрей Локоман пояснил корреспонденту Sputnik Молдова, что программа "Мэрцишора" себя не исчерпала.

"Концерты, запланированные на март, будут перенесены: некоторые - на апрель, другие - на май, некоторые - на осень ради здоровья и безопасности граждан", - уточнил он.

По словам Локомана, организаторы и артисты отреагировали на новость об отмене массовых мероприятий по-разному.

"Где-то мы этого интуитивно ожидали, но не думали, что решение будет принято так быстро. Конечно, мы понесли финансовые потери, но попробуем их восполнить благодаря будущим мероприятиям. Национальная безопасность, безопасность людей - на первом месте", - подчеркнул собеседник.

Директор "Moldova-Concert" сообщил, что билеты, приобретенные на закрытие фестиваля "Мэрцишор", действительны до мая 2020 года, но те, кто хочет, может вернуть их в кассу и получить свои деньги.

Ансамбль народной музыки и танцев "Fluieraş" во главе с братьями Штефэнец подготовил для заключительного концерта необычное шоу, посвященное 75-летию со дня основания коллектива. Марчел Штефэнец сообщил корреспонденту Sputnik, как было воспринято решение отложить концерт.

"С одной стороны, речь идет о серьезном риске, с другой стороны, я не знаю, является ли "вспышка" настолько опасной. Мы много и интенсивно готовились к закрытию фестиваля "Мэрцишор", - рассказал Штефэнец.

Он выразил сожаление по поводу отмены концерта, но отметил: "не хотим, чтоб это способствовало случаям заражения вирусами или другими респираторными инфекциями”.

Руководитель "Fluieraş" добавил, что объявит общественности о дате проведения юбилейного концерта, а до тех пор подготовка будет продолжена.

В Молдове введен полный запрет на проведение массовых мероприятий. Решение было принято во вторник, 10 марта, оперативным штабом, созданным при Национальном агентстве общественного здоровья.

"Вне зависимости от того, культурные это мероприятия, социальные или спортивные, абсолютно все собрания будут отменены. Речь идет и о концерте (закрытие фестиваля "Мэрцишор" - ред.)", - заявила Думбрэвяну.

Министр сообщила, что предстоит договориться и с представителями православной церкви об ограничении служб даже в период Великого поста. Это, по словам чиновницы, будет касаться и других религиозных культов в республике.

"Мы уже начали диалог, но он должен быть расширен, в нем должны участвовать представители всех религиозных культов. Мы намерены объяснить им о мерах безопасности, которые должны быть во время служб, которые нельзя отложить", - сообщила министр.

Среди мер безопасности в связи с опасностью распространения коронавируса на территории Молдовы министр упомянула и другие. В частности, на всех пограничных пунктах будет увеличено число врачей и медицинского персонала для того, чтобы внимательно отслеживать въезжающих в Молдову людей, обращая особое внимание на тех, у кого присутствует повышенная температура тела и симптомы ОРВИ.

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