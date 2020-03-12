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Svetlana Bivol

Перенос мартовских концертов: реакция директора Национальной филармонии

© Sputnik /
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200312/29505388/otsrochka-kontsertov-na-mart-reaktsiya-direktora-filarmonii-svetlany-bivol.html

Все концерты были отложены, а художественные коллективы, насчитывающие более 50 человек, не смогут даже репетировать.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Обстоятельства, из-за которых пришлось отменить концерты, запланированные на март, влияют на экономическую ситуацию культурных учреждений. Об этом в эфире Sputnik Молдова рассказала генеральный директор Национальной филармонии имени Сергея Лункевича Светлана Бивол.

Она положительно высказалась о решении антикризисного штаба по противодействию коронавирусу отменить массовые мероприятия в стране.  Бивол пояснила,  что все запланированные концерты были перенесены, а художественные коллективы, которые превышают 50 человек, в ближайшее время не cмогут репетировать. Директор Национальной филармонии выразила надежду, что ситуация скоро изменится.

"Мы увидим, как все будет развиваться в апреле. Надеемся, что страсти улягутся и мы преодолеем эту непростую ситуацию", - сказала Светлана Бивол.

Собеседница также отметила, что по просьбе зрителей деньги за билеты на концерты были возвращены. Однако некоторые предпочли сохранить их до следующего раза, когда состоятся концерты.

Мэрцишор-2020.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сдана половина билетов на несостоявшееся закрытие фестиваля "Мэрцишор"

Во вторник на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну объявила, что все массовые мероприятия, запланированные на март, будут отменены. Министр сказала, что это решение было принято властями после обсуждения с представителями Всемирной организации здравоохранения в контексте кризисной ситуации в Италии и Румынии. Итак, все мероприятия - культурные, социальные, спортивные, концертные - отменены. Был отложен даже концерт-закрытие международного музыкального фестиваля "Мэрцишор–2020".

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