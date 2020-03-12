Перенос мартовских концертов: реакция директора Национальной филармонии

Все концерты были отложены, а художественные коллективы, насчитывающие более 50 человек, не смогут даже репетировать.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Обстоятельства, из-за которых пришлось отменить концерты, запланированные на март, влияют на экономическую ситуацию культурных учреждений. Об этом в эфире Sputnik Молдова рассказала генеральный директор Национальной филармонии имени Сергея Лункевича Светлана Бивол.

Она положительно высказалась о решении антикризисного штаба по противодействию коронавирусу отменить массовые мероприятия в стране. Бивол пояснила, что все запланированные концерты были перенесены, а художественные коллективы, которые превышают 50 человек, в ближайшее время не cмогут репетировать. Директор Национальной филармонии выразила надежду, что ситуация скоро изменится.

"Мы увидим, как все будет развиваться в апреле. Надеемся, что страсти улягутся и мы преодолеем эту непростую ситуацию", - сказала Светлана Бивол.

Собеседница также отметила, что по просьбе зрителей деньги за билеты на концерты были возвращены. Однако некоторые предпочли сохранить их до следующего раза, когда состоятся концерты.

Во вторник на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну объявила, что все массовые мероприятия, запланированные на март, будут отменены. Министр сказала, что это решение было принято властями после обсуждения с представителями Всемирной организации здравоохранения в контексте кризисной ситуации в Италии и Румынии. Итак, все мероприятия - культурные, социальные, спортивные, концертные - отменены. Был отложен даже концерт-закрытие международного музыкального фестиваля "Мэрцишор–2020".

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