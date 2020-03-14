10:44 14 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD17.51
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.68
Поиск
Анастасия Лисовая

Настя Лисовая: очень рада встретиться с друзьями на форуме Агутина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
Получить короткую ссылку
32 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200314/29526995/uchastnitsa-ti-super-priglashena-na-forum-agutina-ya-rada-vstretitsya-s-druzyami.html

Участница музыкального шоу"Ты супер" рассказала, о чем мечтает, получив приглашение на образовательный проект известного российского певца.

ТИРАСПОЛЬ, 14 мар – Sputnik. Участницу от Молдовы в проекте "Ты супер!" Анастасию Лисовую пригласили на Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина, который соберет уже этим летом в Сочи ребят с вокальным дарованием из разных стран. Корреспонденту Sputnik удалось поговорить с юной исполнительницей, а ей всего десять лет, сразу после того, как новость ей сообщила любимая бабушка, и Настя не скрывала своей радости.

"Я рада. После конкурса "Ты супер!" мечтала еще куда-нибудь съездить и поучаствовать в каком-нибудь проекте. И вот - я поеду на форум!" - поделилась она эмоциями от возможности участвовать в таком событии.

Услышать друзей

Не меньше Настя обрадовалась новости о том, что на форуме она увидится со своими старыми друзьями из Международного вокального конкурса "Ты супер!", одним из главных организаторов которого является Международное информационное агентство и радио Sputnik.

Пресс-конференция, посвященная третьему сезону шоу Ты супер!
© Sputnik / Евгения Новоженина
Участники третьего сезона "Ту супер!".

"Мне хочется вспомнить, как поют мои друзья, увидеться с ними. Мы переписываемся, когда есть время. Говорим о разном. Многие спрашивают, когда будет конкурс "Ты супер". Обсуждаем, готовы мы или нет. Или просто спрашиваем друг у друга, как дела", - на волне нахлынувших воспоминаний рассказывала она.

Не так, как Алла Пугачева

По ее словам, среди звездных педагогов, которые будут давать мастер-классы на форуме Леонида Агутина, ей больше всего хотелось бы увидеть Аллу Пугачеву, чьи песни она исполняет.

Участница проекта Ты - Супер! Настя Лисовая на смотровой площадке Выборгского замка
© Sputnik / Galperin Aleksandr
"Главное - общение": участники конкурса "Ты супер!" посетили Санкт-Петербург

"Мне хотелось бы узнать, правильно ли я пою ее песни. Моя учительница всегда мне на уроках говорит: или поешь не так, как Алла Пугачева, или так же, как она, но лучше", - рассказывает Настя об установке своего преподавателя по вокалу Альбины Новацкой.

Отвечая практически на любой вопрос о музыке, юная исполнительница так или иначе говорит о конкурсе "Ты супер!". И это неудивительно. После него она получила особый толчок в постижении вокального искусства. И, кроме того, стала популярна дома. Ее теперь приглашают выступить в концертах и в родной Рыбнице, и в другие города.

Признается, что после участия в этом проекта сама заметила в себе изменения к лучшему. Впрочем, педагог по вокалу осталась не менее требовательной к ней и после удачной заявки в конкурсе "Ты супер!" в 2019 году.

"Ты – молодец, хорошо выступила. А теперь будем усердно работать. И мы стали усердно работать", - вспоминает она первое занятие после приезда с конкурса из Москвы в Рыбницу.

Песни, танцы, игра на инструментах

Анастасия Лисовая
© Photo : PR НТВ
Настя Лисовая из Рыбницы рассказала, почему выступит на "Ты супер!" в 2020-м
Форум Агутина пройдет с 12 по 22 июня на российском горном курорте Красная Поляна. Ребятам предоставят возможность обучаться вокальному мастерству, при этом получать удовольствие не только от процесса, но и от пребывания в красивом живописном месте. Опытом с участниками международного форума будут делиться звездные эксперты.  

Приглашение на такой форум Насти Лисовой кажется не столь необычным, когда узнаешь ее артистическую историю. Исполнительница занимается не только вокалом, с пяти лет она изучает танцевальное искусство, а еще играет на разных инструментах – на фортепиано и барабанах.

И эти ее таланты как нельзя кстати придутся на форуме Леонида Агутина. Так как, помимо мастер-классов юные артисты поучаствуют в танцевальном и вокально-инструментальных конкурсах.

А еще организаторы форума запланировали первый горный fashion-показ на высоте 2200 метров, который может войти в Книгу рекордов России.

Лето, море, праздник

Российский певец, под именем которого проводится форум, считает, что очень важно взять в свои руки серьезное обучение детей музыкальному образованию. По мнению Агутина, форум как раз и будет выполнять важную глобальную функцию – прививать культуру эстрадной музыки.

"А для того, чтобы детям было интересно учиться, чтобы они принимали все обучение как игру, для этого и нужны такие форумы. Лето, море, солнце, с хорошими педагогами, с классными программами, песнями и танцами, чтобы все это было весело, встречи с известными людьми, которых они видят по телевизору - все это должно быть похоже на праздник, на некий лагерь", - сказал артист.

По итогам проекта дети вместе с российскими артистами выступят на финальном концерте Aguteen-forum, трансляцию которого проведет телеканал НТВ. Sputnik будет следить за успехами своих подопечных на ресурсах ближнего зарубежья.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Конкурс "Ты супер!": итоги подведены
Завершающий аккорд суперсезона проекта "Ты супер!"
Теги:
Пугачева, Алла Пугачева, Агутин, Леонид Агутин, "Ты супер!", Ты супер, "Ты супер!", Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Манекен в защитной маске в витрине магазина в Тбилиси.
Самые яркие фото недели. 7 - 13 марта
Два Ту-160 совершили 15-часовой перелет над Атлантикой
Маршрут и время: стратегические ракетоносцы совершили длительный перелет
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться