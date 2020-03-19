Познать искусство на карантине: какие музеи и театры можно посетить онлайн

Коронавирус распространяется по миру с огромной скоростью. В сложившейся ситуации страны объявляют карантин, закрывают границы и рекомендуют всем оставаться дома. Но это не помеха, чтобы приобщаться к искусству - в обзоре Sputnik есть все, что можно увидеть онлайн.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В условиях карантина многие граждане перешли на работу на дому, но некоторые могут выполнять свои служебные обязанности лишь на рабочем месте. Тем, кто коротает время дома, найти занятие сложнее.

Чем занять себя, а также детей и других членов семьи? Смотрите в подборке Sputnik Молдова.

Искусство нараспашку

На время введения практически повсеместного карантина многие учреждения закрылись, речь идет о государственных институтах, учебных и развлекательных заведениях. Однако многие из них ограничили лишь доступ в свои здания, но не закрылись от посетителей полностью.

Пока действует карантин, и все вынуждены оставаться дома, некоторые музеи и театры открыли свои двери на просторах интернета.

Вот, что можно посетить онлайн:

Музеи

Крупнейший российский музей, расположенный в центре Санкт-Петербурга, открыл для общего доступа пятичасовую экскурсию по Эрмитажу, снятую на Iphone 11 одним кадром в 4К.

Вот еще несколько музеев, которые открыты для виртуальных посетителей:

Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге можно обойти в панорамном режиме;

Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 миллиона экспонатов;

Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале;

Третьяковская галерея доступна по следующей ссылке;

Музей истории искусств в Вене тоже открыт в онлайн режиме;

Лувр в Париже можно "посетить", последовав по следующему веб-адресу;

Музеи Ватикана и Сикстинская капелла появятся у вас на экране, если перейти по этой ссылке;

Метрополитен-музей, Нью-Йорк - вот все, что доступно в режиме онлайн;

Открыта онлайн-коллекция музея Гуггенхайм;

Уникальный музей Сальвадора Дали;

Национальный музей в Кракове - его можно увидеть здесь;

А вот музей изобразительных искусств в Будапеште.

Онлайн-спектакли

Один из самых престижных и известных оперных театров в мире Metropolitan Opera анонсировал бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день, в понедельник - "Кармен", в четверг - "Травиата", 22-го - "Евгений Онегин". Полную программу смотрите по ссылке.

Венская опера не осталась в стороне и тоже проводит бесплатные трансляции во время действия карантина.

Программу этого оперного театра можно увидеть тут.

Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева.

Другое

До 15 апреля для пользователей доступна бесплатная подписка на радио просветительского проекта "Арзамас". Промокод для активации подписки: КАРАНТИН.

Проект Гугла Arts and Culture предлагает много всего, например, можно пройтись по амстердамскому музею Ван Гога с функцией google street view.

Цифровые архивы галереи Уффици.

Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск.

Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении.

А если вы очень любите музыку и скучаете по концертам, то российский рок-коллектив БИ-2 20 марта даст концерт в прямом эфире и пообщается с поклонниками онлайн в формате квартирника. Выступление начнется в 18.00 по кишиневскому времени.

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