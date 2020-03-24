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Спектакль в Национальном театре опера и балета имени Марии Биешу в Кишиневе.

Пока все дома: искусство на расстоянии одного клика

© Sputnik
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200324/29636342/poka-vse-doma-iskusstvo-na-rasstoyanii-odnogo-klika.html

Несмотря на временное закрытие культурно-просветительских учреждений, театры, музеи и библиотеки открывают онлайн-доступ для всех ценителей качественного досуга.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований представило подборку выставок, концертов, спектаклей и книг, к которым открыт онлайн-доступ в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением чрезвычайного положения в стране.

Театры

Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу ежедневно размещает на странице в Facebook постановку из своего репертуара. Время и дата трансляции спектакля или концерта указываются заранее.

Скульптуры на крыше Эрмитажа. Вид на Дворцовый мост
© Sputnik / Алексей Даничев
Познать искусство на карантине: какие музеи и театры можно посетить онлайн

Национальный театр имени Михая Эминеску предоставляет возможность зрителям насладиться самыми известными и любимыми публикой спектаклями также из его афиши. Перейдя на страницу театра в Facebook , вы сможете посмотреть спектакль "Casa mare" по мотивам одноименной пьесы Иона Друцэ, комедию "Филумена Мартурано или развод в итальянском стиле" по пьесе Эдуардо де Филиппо и другие постановки.

Театр имени Алексея Матеевича каждое воскресенье на странице в Facebook также дает спектакли для своих зрителей.

Библиотеки и музей

Национальная библиотека Республики Молдова предоставляет своим читателям возможность получить доступ к архиву и онлайн-услугам на веб-сайте учреждения bnrm.md, а также в социальных сетях Facebook и Twitter

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Кроме того, все библиотекари страны доступен тематический национальный архив в области библиотековедения и информационных наук Республики Молдова.

Национальная детская библиотека имени Иона Крянгэ помогает родителям, раcсказывая на своей странице в Facebook об образовательных приложениях для детей.

Национальный музей истории Молдовы предоставляет общественности ряд фотографий, на которых запечатлен Кишинев XIX века.

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