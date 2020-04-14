Россотрудничество запустило флешмоб ко Дню Победы

Всем желающим предлагается прочитать и записать на видео любое стихотворение о Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне представительство Россотрудничества в Молдове запускает онлайн-акцию "Стихи Победы".

В ближайшие недели сотрудники Российского центра науки и культуры (РЦНК) будут читать стихи, посвященные Великой Отечественной войне.

"Приглашаем и вас принять участие в нашей акции, которая может перерасти в полноценный флешмоб, – записывайте вашу любимую поэзию о Великой Отечественной, о Великой Победе, о подвиге и героях, о ветеранах", - говорится в сообщении Россотрудничества.

Все записи к этой акции предлагается сопровождать хештегами #СтихиПобеды, #75лет, #День Победы.

В Молдове стартовал онлайн-конкурс детского творчества "Я рисую Победу!">>>

Старт акции дал руководитель представительства Россотрудничества Михаил Давыдов, он прочитал стихотворение поэта-фронтовика Виктора Гончарова, написанное в далеком 1945 году.

Ранее председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович рассказал для Sputnik Молдова, что в этом году, вероятнее всего, некоторые массовые акции к 75-летию Победы могут перенести. Все связано с режимом чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса. Режим ЧП будет действовать до 15 мая.

"Несмотря на все эти события, что происходят, весь год объявлен победным, юбилейным. Так что программа будет реализована. От празднования никто не отказывается, оно как было - так и будет, его в принципе никто не может отменить", - заявил Петрович.

Он добавил, что, если обстановка не изменится, то празднование Дня Победы перенесут на другие памятные даты, которых много на протяжении всего года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova