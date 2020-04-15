Музеи Молдовы организовали виртуальные туры по своим экспозициям

Противоэпидемические меры заставили сотрудников молдавских музеев искать новые способы для продвижения знаний в области истории, культуры и искусства.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. В период борьбы с коронавирусной инфекцией Национальный художественный музей Молдовы приглашает посетителей познакомиться с экспозицией посредством виртуального 3D-тура, с которым могут познакомиться все желающие.

На сайте учреждения также есть все музейные коллекции, в том числе произведения, не представленные широкой публике, с подробным тестовым описанием. В дополнение к текущей экспозиции, на веб-ресурсе музея также открыт архив, который включает в себя информацию о выставках, состоявшихся до начала марта.

Другие музеи также находят новые методы работы во время ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Национальный музей этнографии и естественной истории также приглашает посетителей в виртуальное путешествие в рамках постоянной экспозиции. Публике предлагают познакомиться с петрографическими, палеонтологическими, зоологическими, энтомологическими, ботаническими, археологическими, нумизматическими, этнографическими экспонатами, относящимися к сельской и городской культуре. На сайте представлена и коллекция церковных предметов, в том числе редких книг.

Национальный музей истории Молдовы через страницу учреждения в Facebook запустил два цифровых проекта: "Музейные сокровища" и "Природная экспозиция". В обоих случаях аудитории представлены экспонаты музейного наследия в цифровом формате, сопровождаемые пояснительными текстами и краткими описаниями.

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