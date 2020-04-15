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Призыв "по поводу" к жителям страны: наслаждаться онлайн музыкой и спектаклями

© CC0 / Pixabay / 377053
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200415/29893576/est-povod-grazhdan-strany-prizvali-onlayn-slushat-muzyku-i-smotret-spektakli.html

По случаю Международного дня культуры руководство профильного министерства призвало граждан Молдовы смотреть трансляции концертов и видеозаписи театральных постановок, слушать хорошую музыку.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. "Отправляйтесь на концерт" - с таким воззванием вышло профильное министерство к гражданам страны, уточнив при этом, что посетить культурные мероприятия граждане страны в условиях карантина могут лишь онлайн посредством интернета.

Обращение руководства ведомства вызвано датой, отмечаемой на международном уровне, начиная с 15 апреля 2012 года во всем мире официально отмечается Международный день культуры. Но, разумеется, этот призыв временными рамками не ограничен.

"Искусство представляет самые высокие достижения человечества, оно мотивирует каждого, заставляет быть лучше, воспитывать в себе творческое начало, быть ближе к людям", - говорится в сообщении министерства. 

Глава министерства образования, культуры и исследований республики Игорь Шаров поздравил в этот день всех артистов и работников сферы искусства в Молдове, которые на протяжении многих лет являются "послами прекрасного" за рубежом. 

Спектакль в Национальном театре опера и балета имени Марии Биешу в Кишиневе.
© Sputnik
Пока все дома: искусство на расстоянии одного клика

"Даже в нынешних условиях, когда вынужденно отсутствует связь между артистом и зрителем в ходе спектакля, уверен, мы научимся быть более сильными, а искусства получит оценку публики онлайн", - отметил министр.

А жителей Молдовы призвали смотреть хорошие фильмы, восхищаться непревзойденной музыкой, вновь увидеть записи постановок национальных театров республики. Также - предпринимать интернет-экскурсии по музеям страны, перечитывать произведения молдавских авторов.

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Тема:
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Теги:
призыв, Молдова, министерство, кино, музыка, спектакли


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