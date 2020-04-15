Призыв "по поводу" к жителям страны: наслаждаться онлайн музыкой и спектаклями

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. "Отправляйтесь на концерт" - с таким воззванием вышло профильное министерство к гражданам страны, уточнив при этом, что посетить культурные мероприятия граждане страны в условиях карантина могут лишь онлайн посредством интернета.

Обращение руководства ведомства вызвано датой, отмечаемой на международном уровне, начиная с 15 апреля 2012 года во всем мире официально отмечается Международный день культуры. Но, разумеется, этот призыв временными рамками не ограничен.

"Искусство представляет самые высокие достижения человечества, оно мотивирует каждого, заставляет быть лучше, воспитывать в себе творческое начало, быть ближе к людям", - говорится в сообщении министерства.

Глава министерства образования, культуры и исследований республики Игорь Шаров поздравил в этот день всех артистов и работников сферы искусства в Молдове, которые на протяжении многих лет являются "послами прекрасного" за рубежом.

"Даже в нынешних условиях, когда вынужденно отсутствует связь между артистом и зрителем в ходе спектакля, уверен, мы научимся быть более сильными, а искусства получит оценку публики онлайн", - отметил министр.

А жителей Молдовы призвали смотреть хорошие фильмы, восхищаться непревзойденной музыкой, вновь увидеть записи постановок национальных театров республики. Также - предпринимать интернет-экскурсии по музеям страны, перечитывать произведения молдавских авторов.

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