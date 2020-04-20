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Национальный Театр Михай Еминеску

Театры приглашают на онлайн-спектакли: какие пьесы можно посмотреть в сети

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200420/29927361/teatry-priglashayut-na-onlayn-spektakli-kakie-pesy-mozhno-posmotret-v-seti.html

В период ограничений, связанных с противоэпидемическими мерами, театры Молдовы продолжают транслировать постановки в онлайн-режиме.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Театральные учреждения Молдовы, лишившись зрителей из-за эпидемии коронавируса, открыли бесплатный онлайн-доступ к широкому спектру постановок.

Национальный театр имени Михая Эминеску приглашает зрителей посмотреть онлайн-спектакли, а также посмотреть интервью с актерами и режиссерами. Новый контент размещается на странице учреждения в Facebook, где можно задать вопросы и поделиться впечатлениями от посещения онлайн-театра.

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Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу ежедневно предлагает посмотреть постановки на своей странице в Facebook. 

Национальный театр "Еуджен Ионеско" начал кампанию "Онлайн-марафон TEI", в рамках которой для бесплатного ежедневного просмотра в Facebook открыты записи спектаклей из репертуара. На странице также можно найти интервью с  актерами и режиссерами театра.

Республиканский музыкально-драматический театр имени Богдана Петричейку Хашдеу из Кагула и поэтический театр имени Алексея Матеевича также транслируют на своей странице в Facebook спектакли из собственного репертуара. 

Национальный театр имени Василе Александри из Бельц периодически проводит онлайн-сеансы на странице Facebook. А на каналах YouTube Государственного русского драматического театра имени Чехова и Государственного драматического театра "С улицы Роз" Юрия Хармелина были дополнены за последние две недели самыми важными спектаклями из репертуара этих театральных учреждений.

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Теги:
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