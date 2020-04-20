18:08 20 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.65
Поиск
Александру Конунова

Музыка с балкона: скрипачка радует соседей классической музыкой- видео

© Photo : Facebook / Alexandra Conunova
Культура
Получить короткую ссылку
140 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20200420/29952687/muzyka-s-balkona-skripachka-raduet-sosedey-klassicheskoy-muzykoy.html

В период карантина большинство людей коротают время дома, а врачи и представители других ответственных служб борются с пандемией. В это время каждый человек выбирает свой способ выразить благодарность медикам, а также поддержать других людей.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Александра Конунова - талантливая молдавская скрипачка. Уже несколько лет она живет в  швейцарском городе Лозанна. 

Врач, иллюстративное фото.
© Sputnik / Константин Чалабов
Им стоит аплодировать, всем и каждому: молдавские врачи трудятся, не щадя себя

Находясь в самоизоляции, девушка продолжает играть на скрипке, радуя своих соседей великолепной музыкой.

В Лозанне, как и во многих европейских городах, уже сложилась традиция после девяти вечера аплодировать с балконов тем, кто находится "на первой линии" в борьбе с коронавирусом нового типа. Приняла участие в акции и наша соотечественница. Она исполнила несколько произведений из классики.

Аллерголог назвала новый потенциальный переносчик коронавируса>>>

В интервью для Sputnik Молдова, Александра Конунова рассказала, как она пришла к этой идее. 

"В первый день карантина я разбирала одну из партий Баха. В этот момент мне пришло сообщении от соседки. Думала, она хочет сказать, что музыка слишком громкая и она ее беспокоит. Но ее послание очень удивило и обрадовало меня: "Александра, какое удовольствие слушать твою музыку, особенно во время карантина. Почему бы тебе не сыграть концерт на балконе, после аплодисментов медикам?", - отметила Конунова. 

Она рассказала, что эта идея ее очень вдохновила.

По словам девушки, исполнять музыку на балконе в таких условиях - совершенно особенные ощущения. Помимо этого, скрипачка чувствует, что она и ее музыка сейчас, как никогда полезны для общества. 

Призыв "по поводу" к жителям страны: наслаждаться онлайн музыкой и спектаклями>>>

"Интересуюсь у соседей, какие композиции они хотели бы услышать, так, чтобы мы могли исполнить это все вместе. У меня такое ощущение, что в  эти мгновения на уровне вибраций мы все объединяемся в одну общую молитву. Это нечто совершенно иное, чем то,что я испытываю, выступая на большой сцене", - поделилась Конунова.

Александра стала известна после того, как выиграла несколько престижных международных музыкальных конкурсов. Одно из главных ее достижений  - второе место на сложнейшем международном конкурсе имени Петра Чайковского, который проходит в Москве. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Еще у 13 медицинских сотрудников дигностирован COVID-19
COVID-19 в Молдове: глава Минздрава озвучила новые данные
Церковные волонтеры помогают пожилым людям во время эпидемии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Борт ВКС России доставил в Молдову гуманитарную помощь из Китая
На крыльях помощи: Москва и Пекин начали гуманитарную акцию с Молдовы - фото
Российское судно доставило в Молдову гуманитарную помощь из Китая
Российское воздушное судно доставило в Молдову гуманитарную помощь из Китая
Чем заняться на карантине.
Карантин может стать "сказкой о непотерянном времени"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться