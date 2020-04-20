Музыка с балкона: скрипачка радует соседей классической музыкой- видео

В период карантина большинство людей коротают время дома, а врачи и представители других ответственных служб борются с пандемией. В это время каждый человек выбирает свой способ выразить благодарность медикам, а также поддержать других людей.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Александра Конунова - талантливая молдавская скрипачка. Уже несколько лет она живет в швейцарском городе Лозанна.

Находясь в самоизоляции, девушка продолжает играть на скрипке, радуя своих соседей великолепной музыкой.

В Лозанне, как и во многих европейских городах, уже сложилась традиция после девяти вечера аплодировать с балконов тем, кто находится "на первой линии" в борьбе с коронавирусом нового типа. Приняла участие в акции и наша соотечественница. Она исполнила несколько произведений из классики.

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В интервью для Sputnik Молдова, Александра Конунова рассказала, как она пришла к этой идее.

"В первый день карантина я разбирала одну из партий Баха. В этот момент мне пришло сообщении от соседки. Думала, она хочет сказать, что музыка слишком громкая и она ее беспокоит. Но ее послание очень удивило и обрадовало меня: "Александра, какое удовольствие слушать твою музыку, особенно во время карантина. Почему бы тебе не сыграть концерт на балконе, после аплодисментов медикам?", - отметила Конунова.

Она рассказала, что эта идея ее очень вдохновила.

По словам девушки, исполнять музыку на балконе в таких условиях - совершенно особенные ощущения. Помимо этого, скрипачка чувствует, что она и ее музыка сейчас, как никогда полезны для общества.

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"Интересуюсь у соседей, какие композиции они хотели бы услышать, так, чтобы мы могли исполнить это все вместе. У меня такое ощущение, что в эти мгновения на уровне вибраций мы все объединяемся в одну общую молитву. Это нечто совершенно иное, чем то,что я испытываю, выступая на большой сцене", - поделилась Конунова.